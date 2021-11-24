تطعيم الأطفال: حجز المواعيد انطلق في عدد من المقاطعات الكنديّة

وبات من الممكن للأهالي في أكثر من مقاطعة، أن يحجزوا مواعيد لِتطعيم أطفالهم.

ففي أونتاريو، فسحت حكومة دوغ فورد (نافذة جديدة)أمام الأهالي مجال حجز موعد لتطعيم أطفالهم عبر موقع الحكومة الإلكترونيّ.

وتمّ حجز 86000 موعد في غضون ساعات قليلة من الإعلان، حسب ما أفاد مكتب رئيس الحكومة دوغ فورد، على أن تبدأ حملة تطعيم الأطفال يوم الخميس في كبرى المقاطعات من حيث عدد السكّان وحجم الاقتصاد.

وتوفّر مدينة تورونتو إمكانيّة تطعيم 20000 طفل خلال الفترة ما بين 25 تشرين الثاني نوفمبر و 5 كانون الأوّل يناير.

وتشارك مئات الصيدليّات في حملة تطعيم الأطفال، وفتحت مجال أخذ المواعيد أمام الأهالي.

كريستين إليوت وزيرة الصحّة في أونتاريو دعت أبناء المقاطعة إلى حجز مواعيد لتطعيم أطفالهم الصورة: Radio-Canada

واشتكى بعض الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي،من صعوبة حجز موعد لأطفالهم، لأنّ موقع الحكومة لا يسمح بأخذ أكثر من موعد، ما يضطرّهم لأخذ مواعيد في أيّام وساعات مختلفة.

ودعت كريستين إليوت وزيرة الصحّة المحليّة كلّ من يرغب من الأهالي، إلى الاتّصال برقم هاتف في حال كانوا يريدون تطعيم أولادهم في الموعد نفسه.

وأوّل من تلقّى اللّقاح من هذه الفئة العمريّة في كندا، أطفال في مستشفى الأطفال في تورونتو، بحضور الوزيرة إليوت وعمدة المدينة جون توري .

وأفادت وزارة الصحّة في أونتاريو في بيان أنّه أمكن القيام بهذا الحدث بفضل التعاون بين الوزارة ووكالة الصحّة العامّة في تورونتو ومستشفى تورونتو للأطفال المرضى.

وفي كيبيك، أعلن رئيس الحكومة فرانسوا لوغو أنّه بإمكان الأهالي أن يباشروا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بحجز موعد لتطعيم أطفالهم (نافذة جديدة) في أيّ مركز تطعيم عبر موقع وزارة الصحّة الإلكترونيّ Clic Santé .

وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه قال إنّ المقاطعة جاهزة لِتطعيم الأطفال الصورة: A. Media / Karine Dufour

وكان وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه قد أعلن الأسبوع الماضي، أنّ المقاطعة أصبحت جاهزة للمباشرة بتطعيم 650000 طفل بين 5 و 11 عاما في المقاطعة.

وقال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو إنّ تطعيم الأطفال يسمح بالسيطرة على انتشار العدوى في الأوساط المدرسيّة.

وطمأن لوغو الأهالي إلى أنّ اللّقاحات الخاصّة بالأطفال آمنة للغاية وفعّالة على غرار اللّقاحات للبالغين.

ويتمّ تنظيم حملة التطعيم بالتعاون مع مدارس مقاطعة كيبيك اعتبارا من 29 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

وفي نيو برنزويك، يبدأ تطعيم الأطفال يوم الجمعة المقبل (نافذة جديدة)، وبإمكان الأهالي حجز المواعيد لتطعيم أطفالهم على موقع الحكومة الإلكترونيّ.

د. جوس رايمر رئيسة الخدمات الطبيّة في مانيتوبا الصورة: La Presse canadienne / John Woods

ويجري التطعيم حاليّا في العيادات التي تنظّمها الإدارات الصحيّة في المقاطعة، حسب السلطات الصحيّة.

وقالت وزيرة الصحّة المحليّة دوروتي شيبارد إنّه سيتمّ تنظيم جلسات تطعيم أخرى في وقت قريب، تشمل التطعيم في الصيدليّات.

وتابعت الوزيرة شيبارد تقول إنّ 30 بالمئة من الحالات الجديدة من كوفيد-19 تصيب الشباب دون العشرين من العمر.

ويتلقّى الأطفال اللّقاح بفاصل 8 أسابيع بين الجرعتَين حسب قول رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزويك د. جنيفر راسل ، وتتضمّن كلّ جرعة 10 ميكروغرام، أي ثلث الجرعة المخصّصة للبالغين.

وفي مانيتوبا (نافذة جديدة)، تمّ حجز 18000 موعد في اليوم الأوّل للإعلان عن تطعيم الأطفال في المقاطعة، أي ما يوازي 10 بالمئة من هذه الفئة العمريّة في مانيتوبا.

وأعربت د. جوس رايمر مسرولة مجموعة العمل حول اللّقاحات في مانيتوبا عن سرورها لِارتياح الأهالي الذين سارعوا لحجز مواعيد لأطفالهم في أقرب وقت.

وتمكّنت المقاطعة من حلّ المشكلة التي أدّى إليها ازدحام المنصّة الإلكترونيّة المخصّصة لحجز المواعيد في غضون 30 دقيقة.

وبإمكان الأهالي تطعيم أطفالهم في العيادات الطبيّة والصيدايّات والمكاتب الصحيّة الإقليميّة .

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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