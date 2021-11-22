ثؤلول البطاطس يوقف صادرات البطاطا من جزيرة برنس إدوارد إلى الولايات المتّحدة

ووصف كينغ القرار الذي اتّخذته الحكومة الفدراليّة بعد اكتشاف ثؤلول البطاطس في بعض حقول جزيرة برنس إدوارد بأنّه مخيّب للآمال وسوف يضرّ كثيرا باقتصاد المقاطعة.

سوف تقاس تداعيات هذا القرار بمئات ملايين الدولارات، و تؤثّر على حياة العائلات المقيمة بين مدينتي سوري و تيغينيش قال رئيس الحكومة المحليّة دنيس كينغ خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم.

وأشار إلى أنّ زراعة البطاطا حيويّة بالنسبة لاقتصاد مقاطعة جزيرة برنس إدوارد ، على غرار صناعة السيّارات في أونتاريو وقطاع النفط في مقاطعة ألبرتا.

تشتهر جزيرة برنس إدوارد بزراعة البطاطا التي تشكّل مورد رزق لآلاف الأشخاص وتُعتبر من أعمدة الاقتصاد في المقاطعة الصورة: CBC / Cody MacKay

وأكّد أنّ حكومته سوف تتفاوض بقوّة مع الحكومة الفدراليّة من أجل الحصول على تعويض كبير.

وأعرب مجلس البطاطا في بريتيش كولومبيا عن صدمته من قرار الوكالة، الذي أحدث اضطرابا لأسباب بحت سياسيّة، و حدّ من التجارة في وقت كميّات البطاطا متراجعة.

وأعلن بلويس طومسون وزير الزراعة المحلّي عن إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة الاحتياجات الملحّة، وتكلفة التعامل مع ثؤلول البطاطس والقضاء عليه.

واتّخذت الوكالة الكنديّة لِفحص الأغذية قرارها بعد أن تمّ العثور في تشرين الأوّل أكتوبر الماضي على ثؤلول البطاطس في مزرعتَين في هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكنديّ.

وعلّقت الوكالة في الثاني من الشهر الجاري تصدير بذور البطاطا، وأعلنت اليوم الإثنين في بيان عن توسيع نطاق الحظر ليشمل البطاطا الطازجة، ولكنّه يستثني البطاطا التي تمّت معالجتها مثل البطاطا المثلّجة المقليّة.

ولا يشكّل مرض ثؤلول البطاطس خطرا على صحّة الإنسان، لكنّه يشوّه حبّات البطاطا التي يصبح بيعها صعبا، ويؤدّي إلى تراجع محاصيل الحقول المتأثّرة به.

و من الضروري في هذه الحالة تنظيف البطاطا بالفرشاة وغسلها لنزع التربة عنها قبل بيعها، لتجنّب انتقال عدوى هذا المرض الفطريّ.

واتّخذت الوكالة الكنديّة لِفحص الأغذية قرارها بعد أن أخطرت الولايات المتّحدة كندا بأنّها ستتصرّف في حال لم تتّخذ أوتاوا أيّة إجراءات.

وقالت وزيرة الزراعة الكنديّة ماري كلود بيبو إنّ أمرا فدراليّا أميركيّا بحظر الواردات يذهب إلى أبعد ما هو مطلوب لِتقليل مخاطر الانتشار، ويصعب إبطاله.

ويجب التعامل مع المخاوف الأميركيّة من أجل استئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، والحكومة الكنديّة اتّخذت قرارا مسؤولا بالاستناد إلى العلم.

ويوفّر القرار حسب وزيرة الزراعة الكنديّة ماري كلود بيبو حماية احتياجات الصناعة الكنديّة في هذه الأوقات العصيبة.

(سي بي سي/ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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