كيبيك: حديقة الحيوانات تنوي تطعيم عدد من الحيوانات البريّة ضدّ كورونا

وتأمل حديقة الحيوانات في تطعيم نحو من 90 حيوانا تُعتبر معرّضة للإصابة بالفيروس، في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة.

واللّقاحات موجودة في الولايات المتّحدة بانتظار حصول الموافقة عليها من قبل كندا.

وتقول د. إميلي كوتور الطبيبة البيطريّة في حديقة الحيوانات في غرانبي إنّ بعض الأنواع أكثر عرضة من سِواها للإصابة بِعدوى كوفيد-19.

وتأمل كوتور في أن تتمكّن الحديقة من المباشرة في تطعيم بعض الحيوانات بحلول عيد الميلاد.

د. إميلي كوتور الطبية البيطريّة في حديقة غرانبي تقول إنّ بعض أنواع الحيوانات أكثر عرضة من سواها للإصابة بمرض كوفيد-19 الصورة: Radio-Canada / Gino Harel

وتشير إلى أنّ الرئيسيّات، مثل الغوريلّا، والقطط الكبيرة مثل النمور والفهود واليغور هي في طليعة الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة، فضلا عن بعض الثدييّات الأخرى مثل حيوان الباندا الأحمر.

كان هناك ارتفاع مقلق في عدد حالات كوفيد-19 في بعض حدائق الحيوانات في أميركا الشماليّة، وانتشر المرض بين القطط الكبيرة مثل الأسود والفهود قالت الطبيبة البيطريّة د. إميلي كوتور.

ونفقت 3 من نمور الثلج في حديقة الحيوانات للأطفال في لينكولن في ولاية نبراسكا بسبب تداعيات كوفيد-19، في حادثة صدمت مجتمع حدائق الحيوانات في أميركا الشماليّة كما قالت د. إميلي كوتور.

خلافا لتقارير سابقة تتعلّق بانتشار مرض كوفيد-19 بين الحيوانات البريّة من فصيلة السنّوريات، حيث ظهرت لديهم بعض العوارض التنفسيّة ولكنّهم تعافوا من المرض، هناك حاليّا حالات مرض شديد تؤدّي إلى الموت رغم تدابير الأمن البيولوجي التي اتّخذتها المؤسّسات التي تُعنى بهذه الحيوانات قالت الطبيبة البيطريّة د. إميلي كوتور.

ويرى العديد من الخبراء أنّ متحوّر دلتا السريع الانتشار أدّى إلى ارتفاع عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بين هذه الحيوانات، على غرار ما حدث مع الإنسان حسب د. كوتور.

وتصنّع شركة زوتيس الصيدلانيّة البيطريّة الأميركيّة اللّقاحات، وباشرت بتوزيعها الصيف الماضي على حدائق الحيوانات في الولايات المتّحدة.

وسَتقدّم الشركة نحوا من 900 جرعة لقاح إلى 6 حدائق حيوانات في كندا، تكفي لِتطعيم نحو من 450 حيوانا.

وأكّدت زوتيس في بيان أنّها طوّرت هذه اللّقاحات خصّيصا للحيوانات، ويتمّ إعطاؤها على جرعتَين تفصل بينهما مهلة من بضعة أسابيع.

وقد يستغرق نقل اللّقاحات إلى كندا بضعة أشهر لأنّها ليست متوفّرة تجاريّا كما قالت شركة زوتيس، التي تسعى للحصول على إذن تجريبيّ من المركز الكندي للبيولوجيا البيطريّة ومن وزارة الزراعة الأميركيّة.

ولم تظهر أعراض كوفيد-19 التي تتطلّب اختبارا على أيّ من الحيوانات في حديقة غرانبي كما قالت د. كوتور.

ورغم ذلك، اتّخذت الحديقة طوال الجائحة، كلّ الإجراءات الكفيلة بحماية الحيوانات، بما فيها تعزيز عمليّات التنظيف وخفض عدد الزوّار وغسل اليدين وارتداء الكمامة.

وتقول الطبيبة البيطريّة إنّ البشر يشكّلون أهمّ مصدر لانتشار العدوى بين الحيوانات، وليس هناك دليل مباشر حول حيوانات نقلت العدوى إلى المعالجين.

وأكّدت إدارة حديقة الحيوانات في كلّ من تورونتو و كالغاري نيّتها في تطعيم الحيوانات التي لديها عندما تصبح اللّقاحات متوفّرة.

(سي بي سي/ مورغان لوري/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: