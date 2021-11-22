بريتيش كولومبيا:إعادة إعمار ما هدّمته الفيضانات يتطلّب الوقت

والنهر الجوّي عبارة عن ممرّ ضيّق من الرطوبة المركّزة في الجوّ، وتختلف خطورته تبعا لقوّته والمدّة التي يستغرقها.

وتلقّت مناطق جنوب بريتيش كولومبيا خلال يومين كميّات من الأمطار توازي ما يسقط عادة في شهر.

وغمرت المياه مساحات زراعيّة واسعة في مدينة أبوتسفورد، وعمل المزارعون على إنقاذ الأبقار والمواشي وسحبها بالمراكب، بعد أن غمرت المياه العديد من المزارع.

وتعمل السلطات على إعادة فتح الطرقات التي غمرتها المياه، ودعت نهاية الأسبوع السكّان إلى تجنّب التنقّل إلّا في حالات الضرورة.

أشخاص نزحوا عن منازلهم في قوارب صغيرة بعد أن غمرت المياه الطرقات في مدينة سورّي الصورة: Radio-Canada / Ben Nelms

وأثمرت الجهود التي بذلتها لتأمين خطوط النقل الرئيسيّة وسلاسل التوريد في المقاطعة.

ووصلت يوم الخميس الماضي دفعة أولى من الجنود الكنديّين إلى بريتيش كولومبيا بناء على طلب رئيس الحكومة المحلّي جون هورغان.

وقال بيل بلير وزير الاستعداد للطوارئ الفدراليّ إنّ الجهود تنصبّ على المساعدة في إخلاء السكّان وإعادة فتح الطرقات التي غمرتها مياه الفيضانات، وتأمين سلاسل التوريد.

وتحدّث الوزير بلير في مؤتمر صحفي شارك (نافذة جديدة) فيه وزراء الدفاع والنقل والعمل والبيئة، وهم جزء من مجموعة الاستجابة للحوادث.

وسمحت الحكومة الفدراليّة لسكّان بريتيش كولومبيا المقيمين في المناطق المحاذية للحدود الأميركيّة بالانتقال إلى الولايات المتّحدة لملء سيّاراتهم بالوقود وشراء الحاجيّات، دون أن يخضعوا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ والحجر الصحّي لدى العودة إلى كندا.

الناس قلقون من عبور الحدود بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجدّ قال الوزير بيل بلير، وأضاف أنّه بحث مع وزير السلامة العامّة في بريتيش كولومبيا في مسألة نقص وقود السيّارات.

جنود يقيمون حائطا من الرمل حول سدّ غراند فوركس في جنوب بريتيش كولومبيا الصورة: Radio-Canada / Tina Lovgreen

وأوضح وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير أنّه وافق على إعفاء سكّان المقاطعة من هذه التدابير الوقائيّة القائمة حاليّا.

وتابع قائلا إنّ الإعفاء لا ينطبق على الرحلات غير الضروريّة، بل على الذين يسافرون إلى الولايات المتّحدة لِشراء الحاجيّات، ولا ينطبق على الرحلات العائليّة ورحلات الاستجمام أو سواها من الأنشطة السياحيّة.

واعتبارا من 30 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، تلغي كندا اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ للكنديّين والمقيمين الدائمين، الذين لا تستغرق مدّو إقامتهم في الخارج أكثر من 72 ساعة.

ووقّع وزير النقل الكندي عمر الغبرا على قرار مؤقّت يمنع حركة النقل البحري غير الضروريّة،وةيقيّد الرحلات الجويّة بين مدينتي أبوتسفورد و شيليواك.

وأوضح الوزير الغبرا أنّ منع حركة النقل البحري يهدف لإبقاء الخطّ البحري سالكا أمام حالات الاستجابة الطارئة.

ولا يمنع القرار المؤقّت بأيّ شكل من الأشكال حركة القوارب التي تقدّم المساعدة، ويستمرّ العمل به بالاستناد إلى تطوّر الوضع كما قال الوزير الغبرا في مؤتمره الصحفي.

وكان رئيس الحكومة جوستان ترودو قد بحث مع مجموعة الاستجابة للحوادث في الفيضانات التي اجتاحت بريتيش كولومبيا وأدّت إلى مصرع 4 أشخاص.

وتحبس المقاطعة أنفاسها بعد أن توقّعت مصلحة الأرصاد الجويّة هطول كميّات كبيرة من الأمطار واحتمال حدوث انزلاقات.

وتتوقّع مصلحة الأمطار الجويّة أن تتساقط الأمطار اعتبارا من اليوم الإثنين في معظم أنحاء المقاطعة، وتوقّعت هطول نحو من 50 مللّيمترا في الجنوب، وأن تستمرّ طوال الأسبوع.

وأفادت مدينة شيليواك أنّ المياه بدأت تنحسر بعد إصلاح سدّ سوملس بريري و بفضل استمرار استخدام محطّة ضخّ المياه في مدينة أبوتسفورد.

وطلب إرين أوتول، زعيم المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة جوستان ترودو، إجراء مناقشة طارئة في أقرب وقت حول الأوضاع التي أدّت إليها الفيضانات في بريتيش كولومبيا.

وطلب أوتول بأن يحصل أعضاء مجلس العموم عن حزب المحافظين على الإحاطات الصحفيّة نفسها التي تتقاسمها الحكومة الكنديّة مع حكومة بريتيش كولومبيا، كي يطّلع الجميع على كيفيّة سير الأمور.

وطلبت لانا بوفام وزيرة الزراعة المحلّيّة مساعدة ماليّة من الحكومة الكنديّة لإعادة إعمار غير متوقّعة وغير مسبوقة في المقاطعة حسب قولها.

(سي بي سي/ مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: