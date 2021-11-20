كندا تتلقّى جرعات لقاح فايزر للأطفال بين 5 و 11 عاما

إنّه أوّل لقاح مضادّ لفيروس كورونا مرخّص استخدامه لهذه الفئة العمريّة في كندا، ما يشكّل خطوة مهمّة في جهود التصدّي لِمرض كوفيد-19 قالت الوزارة في بيانها.

وتبدأ كندا بتلقّي الجرعات الأولى من اللّقاح (نافذة جديدة) اعتبارا من يوم الأحد، حسب قول وزيرة الخدمات العامّة والتموين فيلومينا تاسي.

وقد اتّفقت الحكومة الكنديّة مع شركة فايزر بيونتيك على جدول تسليم سريع للّقاحات، وسوف يتمّ شحن 2،9 مليون جرعة نهاية الأسبوع إلى كندا، ما يكفي لِإعطاء كلّ طفل كندي الجرعة الأولى من اللّقاح حسب الوزيرة تاسي.

فيلومينا تاسي وزيرة الخدمات العامّة والتموين قالت إنّ كندا ستتلقّى جرعات اللّقاح للأطفال بين 5 و 11 عاما الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وتتولّى حكومات المقاطعات والأقاليم الكنديّة إدارة عمليّة التطعيم واللّقاحات الخاصّة بكلّ منها.

وسوف توفّر أونتاريو أمام الأهالي نظام حجز المواعيد لأطفالهم اعتبارا من الأسبوع المقبل كما أوضحت وزيرة الصحّة المحليّة في المقاطعة كريستين إليوت.

وتبلغ جرعات اللّقاح التي يتمّ إعطاؤها للأطفال ثلث تلك التي تُعطى للبالغين والأطفال الذين تجاوزوا الثانية عشرة من العمر.

وسمحت وكالة الصحّة العامّة بإعطاء الجرعتَين للأطفال بفارق ثلاثة أسابيع بين الأولى والثانية.

ولكنّ اللجنة الوطنيّة الاستشاريّة للتحصين أوصت بزيادة المهلة التي تفصل بين تلقّي الطفل الجرعتَين إلى ثمانية أسابيع على الأقلّ.

وقال د. مارك برتيوم مدير مكتب العلوم الطبيّة في وزارة الصحّة الكنديّة إنّ قرار ترخيص اللّقاح للأطفال بين 5 و 11 عاما يسمح لهم بالعودة إلى مستوى من الحياة الطبيعيّة، لأنّه سيكون بإمكانهم القيام بطريقة آمنة بكلّ الأشياء التي حُرموا منها خلال العشرين شهرا الماضية.

والأطفال هم حاليّا من بين الفئات العمريّة الأكثر تأثّرا بالفيروس، وحتّى لو لم تكن إصابتهم خطيرة، فإنّهم يشكّلون أحد أهمّ عوامل انتقال العدوى حسب د. برتيوم.

وأظهرت التجارب السريريّة، كما قالت وكالة الصحّة العامّة، أنّ اللّقاح كان فعّالا بنسبة 90،7 بالمئة، في الوقاية من عدوى كوفيد-19 لدى الأطفال بين 5 و 11 عاما، ولم تكن هناك أيّة آثار جانبيّة خطيرة لديهم.

وطلبت وزارة الصحّة كجزء من موافقتها، أن تحصل من شركة فايزر بيونتيك على معلومات مستمرّة بشأن سلامة اللّقاح وفعاليّته لدى هذه الفئة العمريّة.

ورحّبت الجمعيّة الكنديّة لِطبّ الأطفال في بيان، بِموافقة وزارة الصحّة على اللّقاح.

ورحّبت به أيضا الجمعيّة الطبيّة الكنديّة، لكنّها توقّعت أن يواجه عمّال الصحّة المزيد من الاستهداف من قبل معارضي اللّقاحات.

وقالت د. كاترين سمارت رئيسة الجمعيّة إنّ أكثر ما يقلق، هو أن يؤدّي الإعلان إلى تصعيد العنف والتهديدات التي تواجه عمّال الرعاية الصحيّة، نظرا للتجاذب الذي تثيره معارضة اللّقاح.

للتأكّد من ألّا يكون هذا حافزا لأقليّة صغيرة كي تصعّد أفعالها، ندعو الحكومات للتأكّد من سلامة عمّال الصحّة المرضى وكلّ الذي يسعون للحصول على الرعاية الصحيّة قالت د. كاترين سمارت رئيسة الجمعيّة الطبيّة الكنديّة.

(سي بي سي/ كاترين تيوني مع مساهمات آدم ميلر و نيكول آيرلند ووكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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