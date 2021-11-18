نيو برنزويك: إصلاح في العمق في قطاع البلديّات

ومن المتوقّع أن تستمر المرحلة الانتقاليّة حتّى الانتهاء من تحقيق الاندماجات 4 سنوات.

وأعلن دانيال آلان وزير الحكومات المحليّة و إصلاح الحوكمة في نيو برنزويك عن تقليص عدد المدن والقرى والمناطق الإداريّة من 340 إلى 90 وحدة.

ويتراجع عدد البلديّات بعد الإندماج من 104 إلى 78 بلديّة، وعدد المناطق الإداريّة للخدمات المحليّة من 236 إلى 12 منطقة.

دانيال آلان، وزير الحكومات المحليّة و إصلاح الحوكمة في نيو برنزويك الصورة: Radio-Canada

ولن تطرح الحكومة خطّة الاندماج على الاستفتاء، ولكنّها سَتفرضها بموجب تغييرات تشريعيّة.

وأكّد الوزير دانيال أنّ عدم التحرّك يؤدّي إلى أزمة في البنى التحتيّة والخدمات ، ويضيّع فرص التنمية الاقتصاديّة لِلعشر إلى العشرين سنة المقبلة.

وتدخل عمليّة الاندماج حيّز التطبيق في كانون الثاني يناير 2023، ويتمّ تأجيل الانتخابات البلديّة حتّى العام 2026.

ومن المهمّ حسب قول الوزير دانيال آلان، أن يُدرك أبناء المقاطعة جيّدا معنى هذه التغييرات المهمّة.

وسوف تمضي الحكومة في خطّتها حتّى في حال ارتفعت أصوات معارضة لها كما قال.

سوف نمضي قدما، وأنا لا أقوم بهذه التغييرات من أجل أهل اليوم، ومن أجل جيل البيبي بومرز وجيل إكس، (جيل الستينات والسبعينات من القرن الماضي)، بل من أجل جيل المستقبل قال دانيال آلان وزير الحكومات المحليّة و إصلاح الحوكمة في نيو برنزويك.

وعندما تكتمل الخطّة، يبقى 8 بالمئة فقط من سكّان المقاطعة في المناطق الإداريّة للخدمات المحليّة Districts de services locaux.

وهناك بعض المناطق التي لا يمكن دمجها مع بلديّات أو قرىً أخرى كما قال الوزير آلان.

وأخذت الحكومة المجموعات اللّغويّة بعين الاعتبار لدى تقسيم البلديّات، و تحاشت دمج بلديّات إنجليزيّة اللّغة بأخرى فرنسيّة اللّغة.

كما أخذت الحكومة بالاعتبار الحدود الطبيعيّة مثل الأنهار لدى تقسيم المناطق.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ نيو برنزويك هي المقاطعة الكنديّة الوحيدة التي أقرّت قانون الثنائيّة اللّغويّة، ويشكّل الناطقون بالفرنسيّة فيها ثلث السكّان.

وتتّخذ الاندماجات أشكالا عديدة، بمعنى أنّه سيتمّ دمج مناطق إداريّة لِلخدمات المحليّة بالمدن أو القرى في بعض الحالات، و دمجها في ما بينها في حالات أخرى.

وتؤدّي الاندماجات في بعض الأحيان إلى ارتفاع الضريبة على العقارات، وتراجعها أحيانا أخرى.

وفي حال طرأت زيادة حادّة على الضريبة العقاريّة، أكّدت الحكومة أنّه يتمّ دفعها على أقساط سنويّة دون أن توضح عدد السنوات التي يستغرقها تسديدها.

ويعتزم الوزير دانيال آلان تقديم خطّته المتعلّقة بالتغييرات التشريعيّة عندما تستأنف الجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة دورتها الخريفيّة.

وتجري المرحلة الانتقاليّة من الاندماج تحت إدارة فريق برئاسة رايان دوناغي، نائب وزير الحكومات المحليّة وإصلاح الحوكمة .

ومن المتوقّع إجراء انتخابات بلديّة فرعيّة خريف العام 2022، لتتكيّف المجالس البلديّة مع الواقع الجديد.

وتبقى الطرقات تحت إدارة حكومة المقاطعة، ما يعني أنّ البلديّات لن تتكبّد تكلفة إصلاحها التي تكون مرتفعة أحيانا كثيرة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: