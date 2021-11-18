بريتيش كولومبيا تعلن حالة الطوارئ عقب الفيضانات والانهيارات الطينيّة المدمّرة

وحاصرت مياه الفيضانات مئات الأشخاص في البرّ الرئيسي، وأدّت الانهيارات الطينيّة إلى انقطاع الخدمات.

ويسهّل إعلان حالة الطوارئ على الحكومة عمليّة نقل السلع والبضائع بعد أن أدّى إغلاق الطرقات إلى إعاقة سلسلة التوريد.

وأكّدت السلطات وفاة امرأة بعد أن اجتاحت الانهيارات الطينيّة جزءا من الطريق السريع 99، وأشارت التقارير إلى وجود شحصَين مفقودَين، في حين توقّع رئيس الحكومة جون هورغان أن يرتفع عدد الضحايا في الأيّام المقبلة.

انتقل بعض السكّان في قوارب صغيرة للخروج من منازلهم بعد أن تعذّر الخروج بالسيّارة السيّارة الصورة: Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ مدّة 14 يوما، قابلة للتمديد في حال لزم الأمر.

وسوف تنصبّ الجهود على إعادة فتح الطرقات وشبكة السكك الحديديّة التي امتلأت بالحطام.

ينصبّ تركيزنا على تنظيف الطرقات وإصلاحها وإعادة فتحها، لِربط مناطق الوسط والشمال بالبرّ الرئيسيّ وجزيرة فانكوفر وإعادة تحريك سلسلة التوريد قال وزير النقل والبنى التحتيّة المحلّي روب فليمينغ.

وما زالت أوامر الإخلاء مستمرّة للسكّان في سوماس بريري في منطقة أبوتسفورد وفي بعض مناطق شيليواك.

وقامت السلطات البلديّة والشرطة في أبوتسفورد بمساعدة 184 شخصا في سوماس بريري خلال الليل، وسجّل 640 نازحا عن شيليواك أسماءهم في مراكز الاستقبال الطارئة.

وتتخوّف السلطات المحليّة من أن تغمر مياه الفيضانات محطّة الضخّ ، وهي المحطّة الوحيدة التي تمنع تدفّق مياه نهر فريزر إلى المنطقة.

جون هورغان رئيس حكومة بريتيش كولومبيا أعلن حالة الطوارئ في المقاطعة الصورة: Radio-Canada / Michael Mcarthur

وعملت فرق البلديّة والمتطوّعون على وضع أكياس من الرمل حول محطّة الضخّ لِوقف ارتفاع المياه.

و أمكنت السيطرة على حريق ضخم في وكالة لِبيع السيّارات الترفيهيّة في أبوتسفورد، حيث التهمت النيران 100 من أصل 500 سيّارة، بفضل تضافر الجهود كما ورد في بيان صادر عن جهاز شرطة المدينة.

ودعت السلطة السكّان إلى عدم الخروج بانتظار تقييم الوضع ومعرفة ما إذا كان دخان الحريق سامّا.

وقال دارِن لي رئيس جهاز الشرطة إنّ أكثر ما يقلق هو كون الحريق قد اندلع على مقربة من محطّة تعبئة غاز البروبان ومن خطّ نقل الكهرباء.

وما زال آلاف النازحين موزّعين على 20 مركز استقبال في مختلف أنحاء المقاطعة، من بينهم 1100 شخص في مدينة هوب منقطعون عن البرّ الرئيسيّ .

وقال مايك فانوُرث وزير السلامة العامّة المحلّي إنّ كلّ الخيارات متوفّرة بالنسبة لِسلسلة التوريد في المقاطعة، ودعا السكّان إلى التحلّي بالصبر.

وأكّد رئيس الحكومة جوستان في تغريدة على موقع تويتر استعداده لِتقديم كلّ الدعم الذي تحتاجه بريتيش كولومبيا.

وكان وزير السلامة العامّة الفدرالي بيل بلير قد أعلن موافقة الحكومة على نشر عناصر من الجيش الكندي في المقاطعة لمساعدتها في جهود الإخلاء وحماية السكّان من الفيضانات.

وأفادت وكالة الخدمات الحدوديّة الكنديّة في بيان عن إعفاء المسافرين الذين عليهم المرور عبر الولايات المتّحدة للعودة إلى منازلهم في كندا ، من اختبار الكشف عن فيروس كورونا الذي يجري قبل موعد السفر ولدى الوصول، ومن متطلّبات الحجر الصحّي.

وشجّعت السلطات النازحين على تسجيل أسمائهم على منصّة مراكز التسجيل والدعم الإلكترونيّة (نافذة جديدة)سواء حصلوا أم لا على خدمات هذه المراكز.

(سي بي سي/ مع مساهمات بريدجيت واتسون و أكشي كولكارني/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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