كندا: عالِم الفيزياء ساجيف جون يفوز بميداليّة غيرارد هيرزبرغ للتميّز المستمرّ

وفاز ساجيف جون بالجائزة البالغة قيمتها مليون دولار، تقديرا لإنجازه العلميّ.

فقد نجح في تطوير طريقة لِحصر الضوء والتحكّم فيه (نافذة جديدة)، شبيهة بحصر الفوتونات والتحكّم بها في رقاقة بصريّة ميكروشيب.

قد يكون من الممكن بفضل اكتشافاته معالجة المعلومات بصريّا وليس إلكترونيا، ما يوفّر تقنيّة حوسبة أكثر قابلّة للتطوير و أكثر دقّة من الكمبيوتر الكمومي كتَب المجلس الكنديّ لِأبحاث العلوم الطبيعيّة والهندسة في بيان.

وتُستخدم هذه التقنيّة حاليّا في جراحات الليزر غير الغازية ، وفي تطوير طبقة رقيقة من الخلايا الشمسيّة للمباني والسيّارات وحتّى لِلألبسة.

وتتمتّع هذه الخلايا بقدرة على التقاط ضوء الشمس ، وهي قادرة على تحويل الطاقة بفعاليّة تفوق فعاليّة الألواح الشمسيّة العاديّة.

و قال ساجيف جون، الأستاذ في كرسيّ الأبحاث حول العلوم البصريّة في جامعة تورونتو، إنّه تفاجأ عندما تلقّى اتّصالا من أليهاندرو آدم رئيس المجلس، الذي أطلعه على فوزه بالجائزة.

وقد حصل ساجيف جون خلال مسيرته العلميّة على 12 جائزة تقدير، وهو حائز على وسام الاستحقاق الكندي، وجائزة مجلس كيلام للعلوم الطبيعيّة ، لكنّ هذه الجائزة مميّزة بالنسبة له كما قال، وحافز مهمّ للأبحاث المستقبليّة.

وساجيف جون (64 عاما) كنديّ من أصول هنديّة، وُلد في الهند ونشأ في مدينة أوتاوا، وكان والده عالم فيزياء.

وتابع دراسته الجامعيّة في الولايات المتّحدة وحاز على شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد العريقة، واهتمّ بمحاصرة الإلكترونات ومعالجتها بناء على نصيحة الأستاذ المشرف على الدكتوراه.

أكثر ما يثير حماسي في الوقت الراهن هو استخدام مفهوم محاصرة الضوء لِمحاصرة الضوء من الشمس قال عالم الفيزياء ساجيف جون.

ويعمل جون على تحقيق هدفه بتطوير خلايا شمسيّة مرنة وعالية الفعالية باستخدام البلّورات الفوتونيّة لمحاصرة الضوء.

ويعمل ساجيف جون بالتعاون مع باحثين من حول العالم على اختبار فعاليّة التصاميم الحاليّة.

سوف تساعد جائزة غيرارد هيرزبرغ على اجتذاب علماء شباب ناشئين للعمل مع فريقي، وكي يكونوا جزءا من هذه الجهود قال عالم الفيزياء الكندي ساجيف جون.

(سي بي سي/ إميلي تشانغ/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: