بريتيش كولومبيا: الجيش الكنديّ ينتشر لِمساعدة المقاطعة على مواجهة الفيضانات

ومن المحتمل حسب ما قالت السلطات الليلة الماضية، أن تتعطّل محطّة الضخّ في أيّ وقت، وهي المحطّة الوحيدة التي تمنع تدفّق فائض مياه نهر فريزر إلى المنطقة التي غمرتها الفيضانات (نافذة جديدة).

وسوماس بريري منطقة منخفضة نائية تقع إلى شرق الوسط التجاري في أبوتسفورد، وهي أرض زراعيّة تشكّلت من خلال تجفيف بحيرة سوماس في العام 1920.

وأصدرت السلطات أوامر الإخلاء،لكنّ 300 شخص لم يلتزموا بالإخلاء وظلّوا في منازلهم.

غمرت مياه الفيضانات منطقة سوماس بريري الصورة: Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

ودعا عمدة أبوتسفورد هنري برون كلّ الذين ما زالوا في المنطقة إلى مغادرتها على وجه السرعة.

أعرف أنّه من الصعب أن يترك المزارعون المواشي وراءهم. ولكنّ حياة الناس أهمّ بكثير في رأيي من حياة المواشي والدجاج قال العمدة هنري برون.

أرجوكم،أطيعوا أمر الإخلاء وغادروا منازلكم الليلة، لأنّه قد يكون قد فات الأوان صباح الغد قال برون.

وأشار إلى أنّ مستوى المياه يقترب من غمر محطّة الضخّ، وفي هذه الحال، تقوم البلديّة بتوقيف المضخّات الأربع عن العمل.

وفي حال توقّف الضخّ، ترتفع مياه النهر بسرعة ، وتغمر 3 أمتار من المياه منطقة سوماس بريري بأكملها حسب قول العمدة.

وأوضح أنّ بحيرة سوماس التي يبلغ عمقها 3 أمتار، والتي نتجت عن تجفيفها منطقة سوماس بريري، قد تتشكّل من جديد في حال توقّفت محطّة الضخّ، ممّا قد يتسبّب في خسائر كبيرة.

وقال مايك سير رئيس جهاز الشرطة إنّ المدينة مستعدّة لإطلاق نظام التحذير في بريتيش كولومبيا في حال تعطّلت محطّة الضخّ.

كما أنّها ترسل في هذه الحال، رسائل نصيّة إلى السكّان في كلّ من أبوتسفورد و شيليواك.

وتحمي محطّة الضخّ العديد من البنى التحتيّة المهمّة، ومنها خطوط شركة هايدرو للطاقة الكهربائيّة والطريق السريع 1 والطريق 11، وخطوط نقل النفط والغاز، من مخاطر الفيضانات، كما أنّها نقطة الصرف الوحيدة لمنطقة زراعيّة تبلغ مساحتها 95 كيلومترا مربّعاً.

وعملت فرق الإنقاذ طوال الليل على التحضير لإنقاذ السكّان بالطائرات والمراكب.

ويجري العمدة هنري برون اتّصالات مع السلطات المحليّة في بريتيش كولومبيا ومسؤولين فدراليّين، ومع رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

وقال وزير السلامة العامّة المحلّي مايكل فارنوُرث في بيان إنّه طلب دعم الحكومة الفدراليّة لِمدينة أبوتسفورد و مقاطعة بريتيش كولومبيا في مواجهة الفيضانات، بما في ذلك نشر عناصر من الجيش الكنديّ لِتقديم المساعدة برّا وجوّا.

وغرّد وزير السلامة العامّة الكنديّ بيل بلير صباح اليوم على موقع تويتر، معلنا موافقة الحكومة الفدراليّة على نشر الجيش للمساعدة في جهود الإخلاء وحماية السكّان من الفيضانات والانزلاقات الطينيّة.

وما زالت المدارس مغلقة في أبوتسفورد وميريت و شيليواك و هوب، كما أغلق حرم الجامعة في وادي فريزر.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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