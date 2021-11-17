كندا: شركات الاتّصال مدعوّة للمساعدة في الكشف عن المكالمات الخادعة

وأكّد إيان سكوت رئيس مجلس البثّ الإذاعي والاتّصالات أنّ أمام الشركات مهلة حتى الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر كي تطبّق تقنيّات جديدة توفّر للكنديّين القدرة على تحديد هويّة المتّصل وتحاشي المكالمات الخادعة.

وكان إيان سكوت يلقي كلمة خلال قمّة تقنيّات الاتّصالات الكنديّة Canadian Telecom Summit.

دعا إيان سكوت شركات الاتّصالات إلى تطبيق تقنيّات للتخفيف من وطأة المكالمات الخادعة وغير المرغوب فيها الصورة: CBC

وأشار إلى أنّ المكالمات غير المرغوب في تلقّيها والمكالمات الخادعة أصبحت مشكلة واسعة الانتشار لِدرجة قوّضت الثقة بنظام الاتّصالات.

أصبح نحو من 25 بالمئة وأكثر من 25 بالمئة من المكالمات التي تتمّ عبر الهواتف الخليويّة آليّة قال إيان سكوت رئيس مجلس البثّ الإذاعي والاتّصالات.

وتابع قائلا إنّ المشكلة ضخمة وتتطلبّ معالجتها جهودا كبيرة من قبل المنظِّمين وتعاونا من قبل هذه الصناعة.

وفي عام 2019، وافق مجلس البثّ الإذاعي والاتّصالات على إنشاء هيئة كنديّة لِحوكمة الرموز الآمنة.

والرموز الآمنة هي منظّمة في هذا القطاع الصناعي تقوم مهمّتها على تشجيع تبنّي سياسات و بروتوكولات وإجراءات تشغيل من أجل تخفيف المكالمات الخادعة وتلك المسجّلة مسبقا، والوقاية منها.

ويجب على شركات الاتّصال أن تطبّق لِمواجهة هذه المكالمات، معايير مسمّاة ستور شيكِن Stir-Shaken، تسمح لمقدّمي الخدمة بتحديد هويّة المتّصل والتعرّف إلى المكالمات التي تتمّ عبر بروتوكول إنترنت.

وتوفّر هذه التقنيّة للكنديّين في النهاية قدرة التمييز بين المكالمات المشروعة التي يجب الردّ عليها وتلك الخادعة التي ينبغي اعتماد الحذر حيالها، كما قال إيان سكوت.

ويتعيّن لهذه الغاية، أن تقوم شركات الاتّصالات بتحديث تقنيّاتها بحلول نهاية الشهر الجاري.

وبإمكان متلقّي الاتّصال أن يرى إلى جانب اسم المتّصل ضوءا أحمر أو أخضر، ليُدرك من خلال ذلك ما إذا كان مقدّم الخدمة قد تحقّق أم لا من هويّة المتّصل.

وطلب مجلس البثّ الإذاعي والاتّصالات من مقدّمي الخدمة أن يوفّروا للكنديّين إمكانيّة فلتَرة المكالمات أو تركيب نظام قادر على حجبها.

وقال إيان سكوت رئيس مجلس البثّ الإذاعي والاتّصالات إن شركة بيل طلبت من المجلس إمكانيّة حجب المكالمات الخادعة التي تأكّدت منها، بصورة دائمة.

وأوضحت بيل أنّها اختبَرت هذه التقنيّة على مدى سنتين، وتمكّنت من وقف ما يزيد على مليار مكالمة بين تمّوز يوليو 2020 و تشرين الأوّل أكتوبر 2021.

ويبحث المجلس كما قال إيان سكوت، في طلب شركة بيل، ومن المتوقّع أن يَصدر قراره بشأنه في وقت قريب.

ويعود إلى مقدّمي الخدمات وليس إلى المستهلكين، أن يتحمّلوا تكلفة تطبيق هذه التقنيّات في رأي إيان سكوت رئيس مجلس البثّ الإذاعي والاتّصالات.

(سي بي سي/ أماندا ستيفنسن/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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