شعبيّة الدراجات الهوائيّة بيكسي ما زالت مرتفعة في مونتريال

وفي مونتريال، ما زالت درّاجات بيكسي المشتركة التي يمكن استئجارها تحظى بشعبيّة واسعة (نافذة جديدة) ويستخدمها أبناء المدينة بكثرة حسب ما أشارت إليه بيكسي، شركة نظام الدرّاجات العامّة، في تقريرها حول موسم العام 2021.

وأفاد شركة بيكسي (نافذة جديدة) في بيان عن 5،8 ملايين رحلة بالدرّاجة الهوائيّة خلال هذا الموسم، بارتفاع بلغت نسبته 74 بالمئة عن العام 2019.

واستأجر 225 ألف شخص الدرّاجة الهوائيّة عام 2021، أي بنسبة توازي مرحلة ما قبل جائحة كورونا عام 2019 .

وأشارت الشركة إلى تغيير في عادات استخدام الدرّاجة الهوائيّة في مونتريال وضواجيها هذه السنة.

أضافت شركة بيكسي عددا من الدرّاجات الكهربتئيّة إلى أسطولها وزادت عدد محطّات الاستئجار الصورة: Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

فبدل أن يتنقّل الدرّاجون بها إلى أعمالهم، استخدَموا الدرّاجة كوسيلة للخروج إلى الهواء الطلق وزيارة المتنزّهات، أو لِشراء حاجيّاتهم من المتاجر المحليّة.

وأظهرت إحصاءات الشركة ارتفاعا في استخدام نقاط الاستئجار القريبة من المتنزّهات العامّة في مونتريال حسب ما قال لوك مارييه المتحدّث باسم بيكسي.

كان الناس حسب اعتقادي يحتاجون للهواء الطلق والتواصل في ما بينهم في أماكن آمنة رغم استمرار ظروف كوفيد-19 قال لوك مارييه.

وحقّق استئجار درّاجات بيكسي أرقاما قياسيّة هذه السنة خلال شهرَي أيلول سبتمبر وتشرين الأوّل أكتوبر.

وارتفع عدد أصحاب الاشتراكات الشهريّة والموسميّة بنسبة 70 بالمئة خلال عام، وعزت الشركة ذلك إلى خفض تعرفة الاشتراك من 36 دولارا عام 2019 إلى 19 دولارا عام 2020.

واستأجر الدرّاجة الهوائيّة بيكسي للمرّة الأولى 105000 شخص، بارتفاع بلغت نسبته 326 بالمئة عن العام الماضي و195 بالمئة عن العام 2019.

وقد تكون الدرّاجات الهوائيّة الكهربائيّة وراء هذا الارتفاع حسب الشركة، فضلا عن توسّع منطقة استئجارها.

وهناك حاليّا 763 محطّة استئجار درّاجات بيكسي، من بينها 153 محطّة توفّر إمكانيّة استئجار الدرّاجة العاديّة والدرّاجة الكهربائيّة، موزّعة في مونريال و ويست ماوْنت وشرق مونتريال و لونغوي ولافال.

وأضافت الشركة هذه السنة 725 درّاجة كهربائيّة إلى أسطولها، وأطلقت الموسم في السادس من نيسان أبريل، قبل أسبوع على الموعد المعتاد.

وتوفّر الشركة 9175 للاستئجار، من بينها 1905 درّاجة كهربائيّة، أي ما يوازي 20 بالمئة من أسطولها من الدرّاجات المشتركة.

(راديو كندا مع مساهمات بونوا شابدولين/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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