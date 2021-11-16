بريتيش كولومبيا: تقييم الأضرار التي أدّت إليها الأمطار الغزيرة المستمرّة والانزلاقات

وتمّ إجلاء سكّان مدينة ميريت بأكملهم، وتمّ إجلاء الكثير من السكّان في منطقة وادي فريزر وجزيرة فانكوفر.

وأقفلت المدارس أبوابها في مدينة أبوتسفورد التي ما زال سكّانها تحت أمر التحسّب لِإخلاء منازلهم.

وأدّت الفيضانات والانزلاقات والانهيارات الطينيّة إلى إغلاق العديد من الطرقات التي ملأها الحطام، وعلق مئات السائقين في سيّاراتهم، واستخدمت السلطات المروحيّات لإنقاذهم.

ومن غير المعروف بعد متى سيتمّ فتح الطرقات السريعة من جديد ، ومتى سترفع السلطات أمر الإخلاء ليتمكّن السكّان من العودة إلى منازلهم.

غمرت المياه شوارع مدينة أبوتسفورد وأغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني على التوالي الصورة: (CattJackk/Twitter)

وتوقّعت مصلحة الأرصاد الجويّة في وزارة البيئة تساقط 20 سنتيمترا من الثلوج في مدينتَي هوب و ميريت، وفوق الطريق السريع كوكيهالا الذي يبقى مغلقا أمام حركة السير.

وتوقّعت أن تستمرّ الرياح العاتية في معظم أنحاء بريتيش كولومبيا، والتي بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة في بعض أنحاء وادي فريزر أمس الإثنين.

وانقطع التيّار عن 100000 مشترك يوم الإثنين، وتعمل فرق الإصلاح التابعة لِشركة هايدرو بريتيش كولومبيا على إصلاح الأعطال.

وانقطعت خدمة الهاتف الخليوي عن بعض المشتركين وتوقّفت خدمة العبّارات بين عدد من المدن في جنوب بريتيش كولومبيا.

وفي فانكوفر، أغلقت السلطات متنزّه ستانلي بصورة مؤقّتة (نافذة جديدة)بسبب اشتداد الرياح، ويعمل الحرّاس على توجيه السيّارات نحو المخارج و إخلاء المتنزّه.

وتوقّعت مصلحة الأرصاد الجويّة هطول 180 مللّيمترا من الأمطار في منطقة فانكوفر الكبرى وغرب وادي فريزر ، وتوقّعت هطول 200 مللّيمتر في وسط وادي فريزر اليوم الثلاثاء.

ويقول أرميل كاستيلان عالم الأرصاد الجويّة إنّ الأمطار غزيرة لِدرجة يمكن معها الحديث عن سنتيمترات وليس فقط عن مللّيمترات من المطر.

و تشرين الثاني نوفمبر هو عادة الشهر الكثير المطر، ولكنّ كميّات المطر التي هطلت خلال الأربع والعشرين إلى الستة والثلاثين ساعة الماضية بدت تقريبا موازية لِما يهطل طوال شهر كامل حسب قول كاستيلان.

وتمّ إنقاذ كلّ السيّارات التي كانت عالقة منذ أمس الإثنين على الطريق السريع في أغازيس في وادي فريزر.

ودعت سلطات بريتيش كولومبيا كلّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم إلى مراجعة موقع تسجيل الإخلاء والمساعدة (نافذة جديدة)الإلكترونيّ، سواء حصلوا أم لا على خدمات مراكز الاستقبال.

(سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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