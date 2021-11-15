بريتيش كولومبيا: استمرار هطول الأمطار الغزيرة وإجلاء الآلاف عن منازلهم

وأصدرت السلطات أوامرها إلى 7000 شخص مدينة ميريت بوجوب إخلاء منازلهم في مدينة ميريت، وتمّ إجلاء 2000 منهم حسب وزير السلامة العامّة المحلّي مايك فانوُرث.

و أوعزت السلطات إلى السكّان عدم استخدام المياه بعد أن تعطّلت محطّة التكرير في المدينة.

وطلبت من محطّات البنزين عدم إغلاق أبوابها فيما يعمد السكّان إلى مغادرة المدينة، وتمّ فتح مراكز استقبال في مدينتَي كيلونا و كاملوبس لاستقبالهم.

واخترقت مياه نهر تولامين السدود في مدينة برنستون وتمّ إجلاء السكّان من 290 منزلا، وأصدرت السلطات أمرا بغلي المياه قبل استخدامها وعدم استخدام المياه في المراحيض لتخفيف الضغط عن نظام المياه المبتذلة المحلّي.

وتمّ وضع منطقة وادي فريزر تحت نظام مراقبة الفيضانات، مع توقّع ارتفاع مستوى مياه عدد من أنهار المنطقة.

وأغلقت المدارس في ميريت وبرنستون أبوابها، ودعت السلطات كلّ سكّان المناطق التي تجتاحها الفيضانات للتوجّه إلى مراكز الاستقبال التي أعدّتها.

وهناك حسب اعتقاد المسؤولين ما بين 80 إلى 100سيّارة ، عالقة على الطريق السريع بين قريتَي هوب و أغازيس، في كلّ منها من شخص إلى ثلاثة أشخاص.

وتمّ تحويل السيارات إلى جانب الطرقات، بانتظار وصول المساعدات.

وقال وزير السلامة العامّة مايك فانوُرث إنّ فرق البحث والإغاثة تبحث في أفضل وسيلة لإنقاذهم، بما فيها الإنقاذ من الجوّ، لكنّ الجهود تصطدم بِظروف الطقس الحاليّة.

وبلغت كميّات الأمطار في بعض المناطق 200 ملّليمتر حسب بولا كازينس ممثّلة وزارة النقل والبنى التحتيّة في المناطق الداخليّة في المقاطعة.

وأفادت آخر الأخبار أن أبناء المقاطعة يعانون من انقطاع في خدمات الهاتف الخليويّ بسبب انقطاع الألياف نتيجة ظروف الطقس السيّئة.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)