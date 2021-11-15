حكومة نيوبرنزويك تكشف قريبا عن خطّة إصلاح النظام الصحّي في المقاطعة

وقدّمت دوروتي شيبارد وزيرة الصحّة المحليّة لمحة عن الخطّة في رسالة موجّهة إلى أبناء نيزبرنزويك، أوضحت فيها أنّه ليس في نيّة الحكومة إغلاق مستشفيات ووحدات طوارئ، ولن يكون هناك نظام من المستوى الثاني لأبناء المقاطعة المقيمين في المناطق النائية.

ولن تُجر الحكومة اقتطاعات في موازنة الصحّة، لكنّ الوزيرة شيبارد لم توضح في رسالتها ما إذا كانت هناك نيّة في تقليص الخدمات المقدّمة للمواطنين أم زيادتها.

وتمثّل الخطّة مراحل استقرار وإعادة بناء نظام الرعاية الصحيّة في نيوبرنزويك .

أجرت حكومة نيوبرنزيك استشارات عامّة مع عمّال الرعاية الصحيّة الصورة: iStock

ونصّت الرسالة على مجموعة من التغييرات التي سَتطرأ على نظام الرعاية الصحيّة، ومنها وضع نهج جديد للحصول على الخدمات الصحيّة الأوليّة لِتحسين وصول المرضى إلى الخدمات، وتقليص مهلة الانتظار قبل الخضوع للعمليّات الجراحيّة والخدمات الصحيّة المتخصّّصة.

كما تنصّ على تعديلات من أجل إنشاء نظام أكثر اتّصالا وحداثة، و الوصول على سبيل المثال إلى الملفّات الصحيّة الخاصّة، والتخطيط لإجراء الاختبارات.

هذا بالإضافة إلى مساعدة المسنّين على التقدّم بالسنّ بِكرامة وتوفير الموارد والخدمات المناسبة لهم.

والخطّة طموحة وقابلة للتحقيق حسب ما قالت وزيرة الصحّة دوروتي شيبارد في رسالتها، وتتطلّب مستوى من التعاون والشفافية والمسؤوليّة.

وكان رئيس حكومة المقاطعة بلين هيغز قد ألمح الأسبوع الماضي إلى التعاون، وأكّد أنّ الخطّة تركّز على الخدمات الصحيّة المقدّمة لأبناء المقاطعة.

تظهر مجموعة من التعهّدات أنّه من المهمّ أن نعمل معا، في شبكتَي الرعاية الصحيّة العامّتَين، فيتاليتيه Réseau de santé Vitalité وهورايزون Horizon Health Network ، كوحدة متكاملة، لتقديم الخدمات الصحيّة في المقاطعة قال رئيس الحكومة بلين هيغز.

وقبل الكشف عن الخطّة في وقت لاحق من الأسبوع، أعلنت الحكومة في بيان أنّها أنشأت مجموعة عمل مستقلّة، سوف ترفع توصياتها حول تطبيق الخطّة وتوجيه أهدافها.

وتعمل حكومة نيوبرنزويك منذ نحو سنة على خطّة إصلاح النظام الصحّي، وأجرت لهذه الغاية مشاورات مع عمّال الرعاية الصحيّة والمواطنين.

وفي عام 2020، تراجعت تحت ضغط الرأي العام، عن قرار إقفال وحدات الطوارئ ليلا في 6 مستشفيات عبر أنحاء المقاطعة.

وقالت الوزيرة دوروتي شيبارد إنّ نظام الصحّة في المقاطعة ليس نظاما، بل هو أشبه بمجموعة من الأهراءات غير المترابطة في ما بينها و غالبا ما لا تعمل مع بعضها البعض.

ويتطلّع أبناء نيوبرنزويك وأحزاب المعارضة في الجمعيّة التشريعيّة إلى الخطّة المتوقّع أن تكشف عنها الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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