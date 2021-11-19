[تقرير] ممرّضات

إعلان عن أيام التمريض في كيبيك على صفحة اختر كيبيك (Choisir le Québec) على فيسبوك. يدير هذا الحساب فريق تابع لوزارة الهجرة وتدريس الفرنسية والاندماج في كيبيك .

الصورة: Capture d'écran / Facebook de Choisir le Québec