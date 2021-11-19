[تقرير] ممرّضات

الصفحة الرئيسيةمجتمعالهجرة[تقرير] ممرّضاتLe ministre de la Santé, Christian Dubé avait donné jusqu’au 15 novembre au personnel de la santé pour se faire vacciner. La vaccination ne sera finalement plus obligatoire (archives).الصورة: Getty Images / gpointstudioRCIتاريخ النشر: 21:12...على حسابها على انستغرام (نافذة جديدة) Début du widget Widget. Passer le widget ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓚𝓱𝓪𝓸𝓾𝓵𝓪 𝓙𝓜 |📍MONTREAL🇨🇦 (@khaoulaworld) Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ? إعلان عن أيام التمريض في كيبيك على صفحة اختر كيبيك (Choisir le Québec) على فيسبوك. يدير هذا الحساب فريق تابع لوزارة الهجرة وتدريس الفرنسية والاندماج في كيبيك . الصورة: Capture d'écran / Facebook de Choisir le Québec حواس بوكرارة ممرّض من الجزائر. قدم طلب عمل على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة في كيبيك وينتظر أن يتصل به صاحب العمل.الصورة: Gracieuseté : Houas Boukrara يتلقى المترشّحون الأجانب للعمل كممرضين رسالة إلكترونية لتأكيد تسجيلهم على موقع حكومة كيبيك. ويُستدعى أصحاب الملفّات المستوفية الشروط لإجراء مقابلة عبر الانترنت مع المؤسسة الموظِّفة.الصورة: Capture d'écran / Houas Boukrara.... حنين بو حمدان ممرّضة مسجلة في نقابة الممرضات في كيبيك تتابع تدريبًا يساعدها في البحث عن وظيفة.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer عملت حنين بو حمدان بين عامي 2017 و 2018 كمنسقة للعاملين الصحيين في مستشفى لبناني لحساب إحدى وكالات الأمم المتحدة.الصورة: Gracieuseté : Hanine Bou Hamdan روابط ذات صلة : حكومة كيبيك تعدّ خطّة لسدّ نقص الممرّضات في المقاطعة