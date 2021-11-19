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[تقرير] ممرّضات

Une infirmière dans une salle d'opération.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé avait donné jusqu’au 15 novembre au personnel de la santé pour se faire vacciner. La vaccination ne sera finalement plus obligatoire (archives).

الصورة: Getty Images / gpointstudio

RCI

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على حسابها على انستغرام (نافذة جديدة)

امرأة سوداء ترتدي بدلة بيضاء مع سماعة طبية حول رقبتها.

إعلان عن أيام التمريض في كيبيك على صفحة اختر كيبيك (Choisir le Québec) على فيسبوك. يدير هذا الحساب فريق تابع لوزارة الهجرة وتدريس الفرنسية والاندماج في كيبيك .

الصورة: Capture d'écran / Facebook de Choisir le Québec

رجل يرتدي زي أزرق لممرّض وقناع.

حواس بوكرارة ممرّض من الجزائر. قدم طلب عمل على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة في كيبيك وينتظر أن يتصل به صاحب العمل.

الصورة: Gracieuseté : Houas Boukrara

لقطة شاشة لرسالة إلكترونية للتسجيل على موقع حكومة كيبيك لتوظيف الممرضات بالخارج.

يتلقى المترشّحون الأجانب للعمل كممرضين رسالة إلكترونية لتأكيد تسجيلهم على موقع حكومة كيبيك. ويُستدعى أصحاب الملفّات المستوفية الشروط لإجراء مقابلة عبر الانترنت مع المؤسسة الموظِّفة.

الصورة: Capture d'écran / Houas Boukrara

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امرأة بالخارج أمام باب مكتب.

حنين بو حمدان ممرّضة مسجلة في نقابة الممرضات في كيبيك تتابع تدريبًا يساعدها في البحث عن وظيفة.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

امرأة ترتدي الزيّ الأبيض لِممرضة.

عملت حنين بو حمدان بين عامي 2017 و 2018 كمنسقة للعاملين الصحيين في مستشفى لبناني لحساب إحدى وكالات الأمم المتحدة.

الصورة: Gracieuseté : Hanine Bou Hamdan

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