[تقرير] ممرضات مغاربيات وحلم العمل في كيبيك

وتُجرى حاليًّا المقابلات مع المرشّحين وستنتهي العملية يوم الجمعة 26 تشرين الثاني نوفمبر 2021.

’’هناك نوعان من الصفات التي يمكنك ذكرها [في المقابلة]. وتعطي هاتان الصفتان صورة جيدة عن الممرض أو الممرّضة. وهما القدرة على الاستماع وروح الفريق. ‘‘

هذه بعض النصائح التي تقدمها الممرضة خولة الخلتي لمتابعيها على إنستغرام (Instagram).

ويتابع هذه الممرّضة المعتمدة من قبل نقابة الممرضات والممرّضين في كيبيك منذ عام 2017 أكثر من 6000 مشترك على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وأكثر من 35000 آخرين على تيك توك (TikTok).

وفي مقابلة عبر الهاتف مع راديو كندا الدولي، تقول إنّ حياتها كمؤثرة بدأت مع الإغلاق الذي فُرض بسبب جائحة كوفيد-19 في آذار مارس 2020 حيث كانت في عطلة بسبب ولادة ابنها.

وكانت تشعر حينها بالملل لعدم قدرتها على الالتقاء بصديقاتها. وفتحت حسابًا على تيك توك ’’لنشرمقاطع فيديو مضحكة‘‘ ، كما توضح.

عندما اكتشف المشتركون في قناتي على انستغرام أنني ممرضة، طلبوا مني نشر قصص على روتين عملي وما أفعله في العيادة وما إلى ذلك. ثم في مرحلة ما، بدأت في تلقي عشرات الرسائل من الأشخاص المهتمين بالعمل في التمريض في كندا. وتزامن ذلك مع إطلاق حملة توظيف الممرّضات في مقاطعة كيبيك. نقلا عن خولة الخلتي

وكانت هذه الأخيرة على علم بالحملة، لأنها سمعت عنها عند مؤثِّرة الانستغرام وٍداد_كندا_مونتريال (نافذة جديدة).

وقد تعاونت خولة الخلتي معها في ما مضى في أكثر من بثّ مباشر مكرّس للحياة في كندا وموجّه للمغاربيين الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا.

ولتلبية طلب مشتركيها، نشرت على حسابها سلسلة من القصص القصيرة في الواجهة على الإنستغرام (Stories highlights) وتظل هذه القصص متاحة في جميع الأوقات.

’’لم يعد المشتركون في حسابي يريدونني أن أخبرهم بما أقوم به في حياتي اليومية فقط، بل أن أشرح لهم بالتفصيل عمل ممرضة في كيبيك والفرق مع عملها في البلدان المغاربية. فعلى سبيل المثال، في المغرب ، الممرضة تعمل فقط مع الطبيب. ولكنّ في كيبيك فهي تعمل مع كلّ فريق العاملين الصحيّين بما فيهم الطبيب ‘‘، كما تشرح هذه المرأة الشابة التي وصلت إلى كندا في سن التاسعة عشرة والتي حددت لنفسها هدفًا في أن تصبح ممرضة رغم شهادتها الثانوية في فرع الأدب.

واضطرّت إلى متابعة بض الدروس في المواد العلمية كالرياضيات والكيمياء. هذا ما مكّنها من التسجيل في برنامج لدراسة التمريض. ودرست لمدة 3 سنوات.

وبما أنّ الطلب على الممرّضات كان ولا يزال مرتفعًا فقد تمكّنت من العمل قبل تخرّجها. وأوضحت خولة الخلتي أنّه ’’عندما يُنهي المتدرّب سنته الأولى من برنامج التمريض، يمكنه العمل كمقدّم للرعاية الصحية للمرضى .‘‘

إعلان عن أيام التمريض في كيبيك على صفحة اختر كيبيك (Choisir le Québec) على فيسبوك. يدير هذا الحساب فريق تابع لوزارة الهجرة وتدريس الفرنسية والاندماج في كيبيك . الصورة: Capture d'écran / Facebook de Choisir le Québec

وجذبت خبرة خولة الخلتي المرشحين المغاربيين الذين أبدوا اهتمامًا خاصًّا بنصائحها لإجراء مقابلات التوظيف.

ولقد أجرت بنفسها العديد من المقابلات في حياتها المهنية للحصول على عمل كممرضة في مختلف الأماكن التي عملت فيها.

’’لقد أجريت الكثير من البحث لمعرفة كيفية الإجابة، لأنني أعلم أن المقابلة هي مرحلة حاسمة في قرار التوظيف ‘‘، كما تقول هذه المرأة الشابّة التي تمضي وقتها بين وظيفتها وأطفالها الثلاثة وزوجها والشبكات الاجتماعية.

تسعة أشهر من التدريب

وسيتم دعوة المرشحين الذين تم اختيارهم بعد مرحلة مقابلات التوظيف لتقديم طلب معادلة الشهادات والكفاءات إلى نقابة الممرّضات والممرّضين في كيبيك.

وقد تطلب النقابة من المرشح المُختار أن يتابع تدريبًا مدته تسعة أشهر ’’يسمح بالحصول على شهادة الاندماج في مهنة التمريض في كيبيك ‘‘، وفقًا لحكومة المقاطعة.

وبعد الانتهاء من التدريبـ، يجب على المرشّح اجتياز اختبار النقابة حتى يتمكن من ممارسة مهنة التمريض.

وتقوم حكومة كيبيك بالتكفّل بتكاليف الدراسة وتقدّم منحة للطالب طوال هذه الفترة.

ويحصل الطلبة بعد ذلك على وثائق الإقامة كعمّال مؤقتين ويمكنهم التقدم لاحقًا للحصول على الإقامة الدائمة.

وهذا ما يحلم به الممرّض الجزائري حواس بوكرارة ، الذي ينتظر الرد على طلبه للعمل في كيبيك ودعوته لمقابلة توظيف. وقد قام بالتسجيل في موقع التوظيف الذي تديره وزارة الهجرة والفرنسية والاندماج في كيبيك.

’’أنا في انتظار أن يتصل بي صاحب عمل لإجراء مقابلة. من حيث المبدأ ، يجب أن يتم ذلك في الفترة ما بين 15 و 26 تشرين الثاني نوفمبر ‘‘، كما قال في مقابلة مع راديو كندا الدولي عبر الإنترنت.

حواس بوكرارة ممرّض من الجزائر. قدم طلب عمل على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة في كيبيك وينتظر أن يتصل به صاحب العمل. الصورة: Gracieuseté : Houas Boukrara

ويقيم حواس بوكرارة حاليا في مدينة بجاية التي تقع على بعد 250 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة. واكتشف على وسائل التواصل الاجتماعي عرض العمل كممرض في كيبيك.

’’لقد أعددت سيرة ذاتية ورسالة طلب توظيف جيدة وقمت بالتسجيل في الموقع‘‘، كما أوضح حواس بوكرارة الذي درس لمدة ثلاث في المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية ليصبح ممرضًا ، ’’في الوقت الحالي ، تتم دراسة طلبي.‘‘

وبالنسبة لهذا الممرض، الذي بالكاد يبلغ من العمر 30 عامًا ولديه 6 سنوات خبرة في الميدان، فإن اختياره لكيبيك يعود لتمكّنه من اللغة الفرنسية.

اخترت كيبيك لأنني أتقن اللغة الفرنسية. دراستي للتمريض كانت كلّها باللغة الفرنسية. نقلا عن حواس بوكرارة

وإذا تم اختياره، فلن يشعر بالوحدة عند وصوله إلى كيبيك لأن بعض أصدقائه وأفراد أسرته يعيشون في هذه المقاطعة الكندية. ويقول إنّه مستعد ! للهجرة.

يتلقى المترشّحون الأجانب للعمل كممرضين رسالة إلكترونية لتأكيد تسجيلهم على موقع حكومة كيبيك. ويُستدعى أصحاب الملفّات المستوفية الشروط لإجراء مقابلة عبر الانترنت مع المؤسسة الموظِّفة. الصورة: Capture d'écran / Houas Boukrara

و حواس بوكرارة ليس الشخص الوحيد الذي يحلم بالعمل كممرّض في كيبيك. مُنى ب. عمرها 29 سنة. هي ممرضة مختصّة في التخدير والإنعاش في مستشفى عام في طنجة بالمغرب.

وفي مقابلة عبر الانترنت مع راديو كندا الدولي، تقول إنّ حملة حكومة كيبيك لتوظيف ممرضات من المنطقة المغاربية تأتي في الوقت المناسب لها. ’’كنت أتطلع إلى الهجرة إلى كندا واطّلعت على إعلان حكومة كيبيك على فيسبوك‘‘، كما تقول هذه الممرضة ذات 7 سنوات من الخبرة في مجالها.

وتضيف أنها كانت الأولى في فصلها على المستوى الإقليمي في نهاية دراساتها في التمريض ومن بين الخمسة الأوائل في جميع أنحاء المغرب.

وهي أيضًا تنتظر أن يتم استدعائها لمقابلة عمل عبر الإنترنت. ولا يزال طلبها قيد المعالجة.

ومنى ب. متزوجة من طبيب وأم لطفلين. تقول إنّها درست الحياة في كيبيك جيدًا لتنجح في هذا المشروع العائلي. وتضيف أنها مستعدة للعمل في أي منطقة من مناطق كيبيك وليس فقط في مونتريال.

ممرضة تبحث عن عمل

مدينة لونغوي (Longueuil)، في الضاحية الجنوبية لمونتريال. أمام مقر الرئيسي فيزيون ترافاي (Vision Travail)، وهي منظمة متخصصة في توظيف الأشخاص في منتصف حياتهم المهنية.

بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، حددت الممرضة حنين بو حمدان موعدًا مع مدرّبتها المختصّة في البحث عن العمل.

وعلى الرغم من أنّ حنين بوحمدان مُعتمدة من طرف نقابة الممرّضات والممرّضين في كيبيك منذ عام 2015 ، إلا أن هذه الممرضة المولودة في لبنان لم تتمكن من الحصول على وظيفة.

حنين بو حمدان ممرّضة مسجلة في نقابة الممرضات في كيبيك تتابع تدريبًا يساعدها في البحث عن وظيفة. الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

ويبدو الأمر كمفارقة لأن مقاطعة كيبيك تفتقر إلى الممرضات وتبحث عن ممرضات دوليًا والسيدة بوحمدان لا تجد عملًا في تخصّصها.

وتخرجت هذه الأخيرة في التمريض من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية ببيروت وأخرى من جامعة القديس يوسف في بيروت في تمريض الأطفال.

وعند هجرتها إلى كيبيك في عام 2011، بدأت مباشرة إجراءات معادلة الشهادات والكفاءة. وتابعت تدريبًا وحصلت في النهاية على ترخيصها لممارسة مهنة التمريض في عام 2015.

مباشرة بعد ذلك تم تعيينها في مستشفى في مونتريال. ولكّن ظرفا عائليًّا منعها من الاستمرار بسبب ساعات العمل غير المناسبة لها.

من الحصول على وظيفة بعد أربعة أشهر من البحث. وكان ذلك في أحد مراكز الرعاية الطويلة الأمد. لكنّ تم إغلاق المنشأة بعد عام وفقدت وظيفتها.

وفي عام 2018 ، صادفت إعلانًا للعمل في لبنان لدى إحدى وكالات الأمم المتحدة. وذهبت للعمل لمدة عام كمنسقة للطاقم الصحي والمعدات في مستشفى لبناني.

وبعد انتهاء عقدها، عملت في وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى آخر في لبنان.

وعادت إلى كندا في عام 2020 وبدأت من جديد رحلتها في البحث عن عمل. ونظرًا لأنها لا تستطيع العمل في أيّ وقت لأسباب عائلية، حاولت إيجاد وظيفة عبر وكالات التوظيف.

وشككت إحدى هذه الوكالات في مؤهلاتها وخبراتها في كيبيك لأنها لم تعمل في المقاطعة في السنوات الأخيرة.

عملت حنين بو حمدان بين عامي 2017 و 2018 كمنسقة للعاملين الصحيين في مستشفى لبناني لحساب إحدى وكالات الأمم المتحدة. الصورة: Gracieuseté : Hanine Bou Hamdan

وصرح مصدر من نقابة الممرّضات والممرّضين في كيبيك لراديو كندا الدولي قائلّا إنّ ’’الشهادة أو معادلة الشهادة أو التدريب هي من شروط الحصول على اعتماد النقابة. ومن الممكن أن يبحث صاحب العمل عن مواصفات معيّنة قد تكون غير متوفّرة في بعض الأشخاص. ‘‘

وبمساعدة مدرّبتها المختصّة في البحث عن العمل تستكشف حنين بوحمدان عروض العمل التي ليست بالضرورة معروضة في المستشفيات أو في مراكز الرعاية الطويلة الأمد.

في الوقت الحالي ، تساعدني مدرّبتي في [منظمة] فيزيون ترافاي في معرفة أين يمكنني البحث عن عمل وإرسال سيرتي الذاتية. على سبيل المثال ، في شركات التأمين أو في المدارس. نقلا عن حنين بو حمدان

الوقت المناسب

أمل تواتي ممرّضة معتمدة من نقابة الممرضات والممرّضين في في كيبيك منذ عام 2020. عملت طبيبة في بلدها الأصلي، الجزائر. تعمل حاليًّا أفي في مركز للرعاية الطويلة الأمد في منطقة مونتريال.

وتقول أنّ تغيير وظيفتها عند وصولها إلى كيبيك في عام 2016 ’’لم يشكل أي صعوبات خاصة‘‘ بالنسبة لها.

وتابعت تدريبًا للاندماج في مهنة التمريض في كيبيك. ’’لا يتعلق الأمر بإعادة دراستك بالكامل. هذه دورة تدريبية مدتها تسعة اشهر وتشمل دورات نظرية وتدريبات عملية في وسط طبّي‘‘، كما تقول.

ومقارنة بعمل التمريض في بلدها الأصلي ، توضح أمل تواتي أنّ وظيفة التمريض في كيبيك تنقسم إلى عدّة فروع بينما في الجزائر لا يوجد إلّا فرع واحد.

وبالإضافة إلى ذلك ، لا توجد نقابة للمرّضات في الجزائر كما هو الحال للأطبّاء.

يكمن الاختلاف الكبير بين الممرضات في كيبيك وفي بلدها الأصلي في المسؤولية الملقاة على عاتق الممرضات. في كيبيك ، لديها مسؤولية كبيرة. ويتم تنفيذ العديد من الإجراءات الطبية من قبل الممرضات هنا في كيبيك. وفي الجزائر، يجب أن تتم هذه الأعمال تحت إشراف طبيب. على سبيل المثال ، يتم تقييم المريض من قبل ممرضة في كيبيك على عكس الجزائر حيث يقوم الطبيب بذلك ، نقلا عن أمل تواتي

وتُشجّع أمل تواتي الممرضات المغاربيات على القدوم والعمل في كيبيك. وتقول ’’إنّه الوقت المناسب. المقاطعة تبحث عن ممرضةات حاليًّا.‘‘