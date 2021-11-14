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[تقرير] مظاهرة في مونتريال ضدّ الانقلاب العسكري في السودان
تظاهر أعضاء من الجالية السودانية أمس السبت في مونتريال للتنديد بالانقلاب العسكري الجاري في وطنهم الأمّ.
تجمّع نحو مائة من أبناء الجالية السودانية وأصدقائهم أمس السبت وسط مدينة مونتريال للتنديد بالانقلاب الذي وقع في السودان بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول أكتوبر وقراره الأخير بتعيين مجلس سيادة جديد استُبعِد منه المدنيون.
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(مع وكالة الأنباء الفرنسية)