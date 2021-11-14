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[تقرير] مظاهرة في مونتريال ضدّ الانقلاب العسكري في السودان

تظاهر أعضاء من الجالية السودانية أمس السبت في مونتريال للتنديد بالانقلاب العسكري الجاري في وطنهم الأمّ.

أشخاص يحملون أعلامًا ولافتات وهم يسيرون في الشارع.

انطلقت مسيرة أعضاء من الجالية السودانية للتنديد بالانقلاب العسكري في السودان ظهرًا من ساحة كندا بوسط مونتريال. 13 تشرين الثاني نوفمبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

Samir Bendjafer

تجمّع نحو مائة من أبناء الجالية السودانية وأصدقائهم أمس السبت وسط مدينة مونتريال للتنديد بالانقلاب الذي وقع في السودان بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول أكتوبر وقراره الأخير بتعيين مجلس سيادة جديد استُبعِد منه المدنيون.

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امرأة تقف في الشارع وخلفها علم.

سلوى عبد الوهاب احدى المشاركات في مسيرة أعضاء من الجالية السودانية بمونتريال ضد الانقلاب في السودان. 13 تشرين الثاني نوفمبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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رجل وامرأة وابنتاهما الصغيرتان يلوّحون بعلامة النصر.

عائلة النور-الشيخ المنحدرة من الخرطوم شاركت بأكملها في مسيرة الـ13 تشرين الثاني نوفمبر2021 في مونتريال للتنديد بالانقلاب العسكري في السودان.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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رجل يتحدث في الميكروفون في ساحة عامة.

خالد مصطفى مدني، أستاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة ماكغيل.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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متظاهرون في الشارع.

تظاهر الآلاف يوم الأحد 13 تشرين الثاني نوفمبر 2021 في العاصمة الخرطوم للتنديد بالانقلاب العسكري الذي تزعّمه قائد الجيش السوداني عبد الفتّاح البرهان منذ ثلاثة أسابيع .

الصورة: Associated Press / Marwan Ali

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رجل يحمل علمًا ومن حوله عدة أشخاص.

تجمع لأعضاء من الجالية السودانية في وسط مدينة مونتريال أمام المبنى الذي يضم مكاتب شركة الضغط والعلاقات العامة ديكنز آند مادسون للتنديد بالعقد الموقع بينها وبين المجلس العسكري بالسودان. 13 تشرين الثاني نوفمبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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(مع وكالة الأنباء الفرنسية)

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Samir Bendjafer

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