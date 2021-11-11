احتمال إعادة فتح معبر روكسهام على الحدود بين كيبيك والولايات المتّحدة

وتمّ إغلاق المعبر مع بداية جائحة كوفيد-19 في آذار مارس من العام الماضي.

ويستخدم الكثيرون من طالبي اللّجوء هذا المعبر الواقع في جنوب مقاطعة كيبيك (نافذة جديدة) لدخول كندا بصورة غير منتظمة.

وأغلقت الحكومة الكنديّة المعبر بموجب قرار استثنائيّ ينتهي العمل به في 21 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

ولم يستهدف المرسوم معبر روكسهام بالتحديد، ولكنّه يحظر دخول أيّ طالب لجوء من الولايات المتّحدة لتقديم طلب لجوء من خارج نقاط الحدود البريّة.

ارتفع عدد طالبي اللّجوء الذين يسعون لِدخول كندا بصورة غير نظاميّة عبر معبر روكسهام منذ العام 2017 الصورة: Reuters / Christinne Muschi

وأصبح معبر روكسهام نقطة عبور للهجرة غير المنتظمة، وارتفع عدد طالبي اللّجوء الذين يسعون لِدخول كندا عبره.

وزاد من شعبيّة المعبر اتّفاق البلد الثالث الآمن الموقّع عام 2002 بين كندا والولايات المتّحدة، والذي دخل حيّز التطبيق عام 2004.

وينصّ الاتّفاق على أنّه يتوجّب على طالبي اللّجوء أن يطلبوا الحماية في البلد الآمن الأوّل الذي يصلون إليه.

ويعني ذلك أنّ بإمكان كندا أن تعيد إلى الولايات المتّحدة اللاجئين المحتملين الذين يصلون إلى نقاط العبور البريّة من هذا البلد لأنّ عليهم بموجب الاتّفاق أن يطلبوا الحماية في الولايات المتّحدة.

ولكنّ الاتّفاق يشمل النقاط الحدوديّة، ومعبر روكسهام ليس واحدا منها، ولم يتمّ وقف تدفّق اللاجئين عبره إلى كيبيك، رغم أنّ كندا أعادت البعض منهم إلى الولايات المتّحدة عام 2020.

وبين شهرَي نيسان أبريل وتمّوز يوليو 2020، أوقفت الشرطة الملكيّة الكنديّة 25 طالب لجوء، في وقت كان نحو من 1000 طالب لجوء يحاولون المرور عبر روكسهام شهريّا قبل الجائحة.

وتقول ستيفاني فالوا رئيسةجمعيّة المحامين والمحاميات في قانون الهجرة AQAADI إنّ عددا أكبر من طالبي اللّجوء يسعون لِدخول مقاطعة كيبيك عبر معبر روكسهام، منذ أن تمّ إغلاق الحدود البريّة بين كندا والولايات المتّحدة بسبب الجائحة، في حين تفيد الشرطة المالكيّة الكنديّة أنّ العدد لم يرتفع.

ولم ينف مكتب وزير الهجرة شون فريزر في اتّصال أجراه معه راديو كندا أن يكون في نيّة الحكومة الفدراليّة السماح لطالبي اللّجوء الواصلين إلى معبر روكسهام أن يقدّموا طلب لجوء إلى كندا.

إزاء تحسّن الوضع الصحّي، تواصل الحكومة مقاربتها الحذرة والتدريجيّة في إعادة فتح الحدود قال أليكس كوهين المتحدّث باسم وزير الهجرة.

وأضاف أنّ الوزارة تتّصل منذ آب أغسطس الفائت بطالبي اللّجوء الذين تمّت إعادتهم ، للتأكّد من نيّتهم في العودة ومتابعة تقديم الطلب.

وكانت المحكمة الفدراليّة قد أبطلت في تمّوز يوليو 2020 اتّفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتّحدة، بحجّة أنّ بعض أحكامه تنتهك الشرعة الكنديّة لِلحقوق والحريّات.

وجمّدت المحكمة قرارها ستة أشهر للسماح للحكومة بالردّ عليه.

واستأنفت حكومة جوستان ترودو القرار، وفي تشرين الأوّل أكتوبر 2020، أبطلت محكمة الاستئناف الفدراليّة قرار المحكمة الفدراليّة وأبقت على الاتّفاق سارياً.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: