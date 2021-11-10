رئيس الحكومة جوستان ترودو يشارك في قمّة زعماء أميركا الشماليّة

وهذه أوّل قمّة يعقدها زعماء دول الشمال الأميركيّ (نافذة جديدة) منذ القمّة التي استضافتها أوتاوا في عام 2016.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أنّ القمّة تشكّل فرصة للتأكيد على العلاقات الوثيقة بين الدول الثلاث، والتعاون من أجل القضاء على جائحة كوفيد-19 وتعزيز الأمن الصحّي.

وفضلا عن مواجهة الأزمة الصحيّة المستمرّة، تشكّل القمّة التي تستمرّ يوما واحدا، فرصة لمناقشة مجموعة من الملفّات، من بينها التنافسيّة والنموّ العادل ، وهي أمور مقلقة في وقت تسبّبت معدّلات التضخّم المرتفعة واضطراب سلاسل التوريد في ارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك.

يستضيف البيت الأبيض الأسبوع المقبل قمّة زعماء دول أميركا الشماليّة الثلاث كندا والولايات المتّحدة والمكسيك الصورة: iStock

ويعير الزعماء الثلاثة خلال القمّة اهتماما بملفّ التغيّر المناخي في وقت تنصبّ الجهود في قمّة غلاسكو على التوصّل إلى اتّفاق لِحصر الاحترار بدرجة ونصف مئويّة مقارنة بالمرحلة ما قبل الصناعيّة.

ويبحث الزعماء الثلاثة أيضا في رؤية إقليميّة للهجرة في حين تواجه الولايات المتّحدة تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين، لا سيّما عبر حدودها الجنوبيّة مع المكسيك.

تعزيز شراكتنا ضروريّ لقدرتنا على إعادة البناء على نحو أفضل، وتنشيط ريادتنا والاستجابة لعدد كبير من التحدّيات الإقليميّة والعالميّة كما ورد في بيان الإدارة الأميركيّة.

وتابع البيان مؤكّدا على الاحترام المتبادل للسيادة وروح الشراكة الحقّة، والتأكيد على رؤيتنا الثابتة بأنّ أميركا الشماليّة هي المنطقة الأكثر تنافسيّة وديناميكيّة في العالم .

وتجمع القمّة كلّا من رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بعد خمس سنوات على القمّة التي استضافتها أوتاوا و ضمّت كلّا من جوستان ترودو والرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو عام 2016.

ويأتي انعقاد القمّة الأسبوع المقبل لأوّل مرّة منذ أن توصّلت الدول الثلاث إلى اتّفاق على إعادة التفاوض بشأن التبادل الحرّ في ما بينها بناء على طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتحوّل اتّفاق التبادل الحرّ المسمّى نافتا بعد جولة من المفاوضات، إلى اتّفاق التجارة الحرّة بين كندا والولايات المتّحدة والمكسيك كوسما ودخل حيّز التنفيذ مطلع تمّوز يوليو 2020.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ مع مساهمات كيتي سيمبسون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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