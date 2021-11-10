كيبيك: نقابة الممرّضات تتعهّد بتحسين الخدمات الصحيّة المقدّمة للسكّان الأصليّين

وكانت النقابة قد أقرّت في حزيران يونيو الماضي بوجود عنصريّة ممنهجة بحقّ السكّان الأصليّين و الإينويت في شبكة الصحّة والخدمات العامّة في كيبيك.

وأوضحت في بيانها التوجيهات اللازمة من أجل نظام صحيّ أكثر احتراماً وعدلاً و إنصافاً.

وجاءت كلّ هذه التطوّرات بعد وفاة الشابة من أبناء السكّان الأصليّين جويس إيشاكوان في ظروف غامضة لدى تلقّيها العلاج في مستشفى جولييت الكيبيكي.

وأظهر شريط فيديو صوّرته إيشاكوان ونشرته على موقع فيسبوك قبل دقائق من وفاتها، تعرّضها للإهانة والشتم على يد ممرّضات وهي تصرخ مستغيثة.

ماري فازيانا إيشاكوان دوبيه، إبنة جويس إيشاكوان تستمع إلى التقرير حول وفاة والدتها الذي قدّمته محقّقة الوفيات في كيبيك جيهان كامل الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وقدّمت نقابة الممرّضات والممرّضين في كيبيك الوثيقة (نافذة جديدة) أمام آلاف الأعضاء خلال انعقاد الجمعيّة العامّة، ونشرتها على موقعها الإلكترونيّ.

ينبغي أن تؤدّي وفاة جويس إيشاكوان في منشأة صحيّة إلى حشد طاقم التمريض بأكمله كتبت النقابة، واقترحت 16 من مسار عمل تستند إلى كتابات علميّة مختلفة وتقارير بشأن الخدمات الصحيّة المقدّمة للسكّان الأصليّين" كما ورد في الوثيقة.

وشملت التعهّدات التي وردت في الوثيقة تأهيل الممرّضات وتوعيتهنّ على الأمن الثقافيّ والاعتراف بوجود مواقف عنصريّة وأحكام مسبقة لا واعية، فضلا عن الترويج للأبحاث المتعلّقة بالاحتياجات الصحيّة للسكّان الأصليّين و الإينويت.

ودعا رئيس النقابة لوك ماتيو إلى مواجهة العنصريّة الممنهجة التي دخلت العديد من مجالات المجتمع والوقاية منها.

أمر واحد مهمّ اليوم، وهو إعادة مدّ الجسور مع احترام حقّ كلّ فرد في أن يعامل بِكرامة قال لوك ماتيو رئيس نقابة الممرّضات والممرّضين في كيبيك.

وترأست صياغة الوثيقة كلّ من الممرّضة في محميّة أوبتيسيوان ريجينا شاشاي، التي تنتمي إلى أمّة أتيكاميك من السكّان الأصليّين، وجاسانت بيبان الأستاذة في معهد علوم التمريض التابع لِجامعة مونتريال.

ورغم اتّخاذ الكثير من الإجراءات لِمواجهة التمييز العنصريّ، ما زالت هناك حاجة لِبذل مزيد من الجهد، والمرحلة الراهنة مواتيّة لِلانفتاح والتعاون حسب قولِهما، ومن أجل إصلاح شامل في النظام الصحّي في كيبيك.

وأكّدت الوثيقة التي أصدرتها نقابة الممرّضات والممرّضين في كيبيك أيضا على الترويج لعلاقات الشراكة والثقة المتّسمة بِالاحترام، ودعت إلى طرق عمل لمواجهة العنصريّة الممنهجة والفرديّة، وتحسين صحّة السكّان الأصليّين والإينويت ورفاهيّتهم.

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