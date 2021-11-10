عدد قياسيّ من ضحايا الجرعات المفرطة في بريتيش كولومبيا

ومن المحتمل أن تتخطّى المقاطعة عدد الضحايا القياسيّ الذي بلغ العام الماضي 1743 ضحيّة بسبب أشباه الأفيونيّات والجرعات المفرطة.

وتراوحت أعمار 70 بالمئة من ضحايا المخدّرات غير الشرعيّة هذه السنة في بريتيش كولومبيا بين 30 و 59 عاما حسب تقرير وكالة خدمات محقّقي الوفيات.

وتسبّب استخدام الفانتانيل في 84 بالمئة من حالات الوفاة، بتراجع طفيف عن العام الماضي، لكنّ التقرير يشر إلى ارتفاع بنسبة 13 بالمئة في عدد ضحايا التركيزات العالية من الفانتانيل.

مادّة نالوكسون، ترياق المخدّرات تُستخدم لمعالجة المدمنين ، خصوصا في حالات الجرعات المفرطة الصورة: Radio-Canada / Vincent Bonnay

وتمّ العثور على الكارفنتانيل، أحد أشباه الأفيونيّات الشديد القوّة لدى 137 ضحيّة حتّى الآن هذه السنة، أي أكثر بـ65 ضحيّة عن العام الماضي.

وفي عام 2016، عندما أعلنت حكومة بريتيش كولومبيا حالة الطوارئ الصحيّة بسبب ارتفاع عرض المخدّرات غير المشروعة، بلغ معدّل الوفيات 24،1 لكلّ 100000 شخص.

وتضاعف المعدّل تقريبا هذه السنة وبلغ 39،7 لكلّ 100000 شخص.

وقبل جائحة فيروس كورونا المستجدّ، تراجع عدد ضحايا المخدّرات غير المشروعة في بريتيش كولومبيا، لكنّ المنحى تغيّر وارتفع عدد الضحايا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وصدرت أحدث الإحصاءات بعد أن أعلنت حكومة المقاطعة أنّها تسعى للحصول على موافقة الحكومة الكنديّة على خطّة وضعتها بريتيش كولومبيا لنزع صفة الجرميّة عن حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات غير المشروعة في إطار جهود الحدّ من الوفيات والوقاية منها مستقبلا.

وقدّم الخطّة كينيدي ستيوارت عمدة مدينة فانكوفر التي تعاني منذ سنوات عديدة من أزمة أشباه الأفيونيّات.

وفي حال قدّمت بريتيش كولومبيا الطلب، تصبح أوّل مقاطعة كنديّة تطلب إعفاء من وزارة الصحّة الفدراليّة بموجب قانون تنظيم المخدّرات وموادّ أخرى (نافذة جديدة).

وفي حال حصلت بريتيش كولومبيا على موافقة الحكومة الفدراليّة، يصبح مستوى المخدّرات المسموح بحيازتها 4،5 غرامات ، وينطبق على الأشخاص في التاسعة عشرة وما فوق من العمر.

وتعهّدت شيلا مالكولم وزيرة الصحّة النفسيّة والإدمان في المقاطعة بزيادة الموارد في مراكز معالجة المدمنين، وبصورة خاصّة في منطقة فرايزر الصحيّة.

وسوف توفّر الحكومة 10 أسرّة إضافيّة في مركز معالجة المدمنين في مستشفى ميموريال في مدينة سورّي.

وتتوفّر الأسرّة في مختلف أنحاء المقاطعة للبالغين في حالات الإدمان الشديد والذين يحتاجون للدعم النفسيّ.

(سي بي سي/ مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة وبرنامج أون ذي كوست/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: