أمّ في وندسور غمرتها الفرحة بعد الاجتماع بطفلَيها اللذين اختطفهما والدهما

إنّه أمر لا يوصَف. كنت أحلم به منذ سنتين ونصف ويعجز الكلام في وصفه قالت خولة خليفة.

وأعربت عن فرحتها باجتماعها بولدَيها ووجودهما في المنزل معها.

وفي عام 2019، غادر أشرف زيدان كندا مع طفليه متّجها إلى لبنان، رغم أنّه لم يكن يحقّ له أن يغادر إيسيكس في شمال أونتاريو بصبحة ولدَيه.

وقد منحت المحكمة زوجته خولة خليفة حقّ الحضانة (نافذة جديدة)، وبقي الطفل الأصغر سنّا زين الدين مع والدته.

وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت خولة خليفة دعوى بحقّ أشرف زيدان وأفراد من عائلته وشركة مصر للطيران، لدورهم المزعوم في اختطاف الطفلَين عام 2019.

ولم تثبت المحكمة الادّعاءات الواردة في الدعوى.

وكانت خليفة قد حاولت دون جدوى استعادة أطفالها من خلال نظام المحاكم في لبنان (نافذة جديدة).

وأعربت عن اعتقادها بأنّ أهل اشرف زيدان وشقيقاته لعبوا دورا في اختطاف الطفلَين وعليهم أن يتحمّلوا مسؤوليّة ما فعلوه.

وقالت خولة خليفة مطلع الأسبوع إنّ الطفلَين عادا إليها في إطار اتّفاق تمّ التوصّل إليه بين كلّ الأطراف المعنيّة.

تمكّنّا من التوصّل إلى اتّفاق مع كلّ الأطراف، وعاد الأولاد نتيجة ذلك إلى المنزل قالت خولة خليفة.

وما زالت الدعوى بحقّ شركة مصر للطيران مستمرّة، ووقّع أشرف زيدان على الاتّفاق في آب أغسطس الماضي.

وأفادت خولة خليفة أنّ وزارة الشؤون العالميّة الكنديّة لعِبت دورا فعّالا في الحصول على وثائق السفر والتحضير لِسفر الطفلَين، اللذين يحتاجان لبعض الوقت للتكيّف حسب قول والدتهما.

الطفلان مسروران لوجودِهما في المنزل. سوف يحْتاجان لبعض الوقت من أجل التكيّف ونحن أيضا نحتاج لبعض الوقت،ولا أشكّ إطلاقا بمرونتِهما قالت خولة خليفة.

ودعتها والدتها إلى القيام ببعض الأمور التي يحتاجها الطفلان، بما في ذلك تقديم طلب تجديد بطاقة الضمان الصحّي.

وتعاني الطفلة دينا من ورم في المخّ ولا تعرف والدتها إن كانت قد تلقّت العلاج خلال وجودها في لبنان.

ومرّ الطفلان والوالدة بمحنة كبيرة كما قالت خولة خليفة، وأمامهم كلّ حياتهم للتغلّب عليها.

(سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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