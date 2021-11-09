إقليم يوكن يعلن حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد حالات كوفيد-19

وارتفع عدد الحالات نهاية الأسبوع الفائت، وتمّ الإبلاغ عن 80 حالة جديدة بين يومَي الجمعة والإثنين، وبلغ عدد الحالات النشطة 169 حالة في الإقليم.

وقرّرت الحكومة الإسراع في فرض نظام وثيقة التطعيم في عدد من المرافق، من بينها المطاعم ومرافق اللياقة البدنيّة وشركات الخدمات الخاصّة، فضلا عن التجمّعات الدينيّة والثقافيّة.

كما تتضمّن الإجراءات فرض الكمامة في الأماكن المغلقة، والأماكن العامّة في الخارج حيث يتعذّر التزام التباعد الجسدي.

ساندي سيلفر رئيس حكومة يوكن أعلن عن تدابير وقاية إضافيّة بعد ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الإقليم الصورة: CBC-Wayne Vallevand

وتعتزم الحكومة أيضا تقليص عدد التجمّعات المسموح به في الداخل والخارج على حدّ سواء.

لاحظنا عودة حالات كوفيد-19 في الإقليم ونحن بحاجة لاتّخاذ إجراءات فوريّة لحماية صحّة السكّان وسلامتهم قال رئيس الحكومة ساندي سيلفر في بيان.

ويبدأ تطبيق الإجراءات في 13 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وأبناء الإقليم مشجّعون على تطبيقها فورا حسب ما ورد في بيان الحكومة.

وأوصت د. كاترين إليوت رئيسة الخدمات الطبيّة في يوكن أبناء الإقليم بتجنّب التنقّل بين المناطق، ودعت التلاميذ إلى وضع الكمامة وهم جالسون على مقاعدهم داخل قاعات الصفوف.

واعتبارا من يوم السبت، مع بداية تطبيق الإجراءات الجديدة، يصبح التجمّع في الداخل مسموحا للمقيمين في منزلَين مختلفَين شرط أن يكون الجميع قد أكملوا التطعيم، و محصورا بسكّان المنزل الواحد بالنسبة لغير المطعّمين.

وبالنسبة للتجمّعات في الداخل، سمحت الحكومة بتجمّع 25 شخصا في الداخل في مناسبات مثل الأعراس شرط أن يكونوا جميعا مطعَّمين، وسمحت بتجمّع50 شخصا في الخارج.

وسمحت بخمسين بالمئة من قدرات الاستيعاب في دور العبادة والمرافق التي يحجز روّادها مقاعدهم بواسطة تذاكر يشترونها، شرط تقديم وثيقة التطعيم.

كما فرضت تقديم وثيقة التطعيم لدى دخول المطاعم والحانات ، وحدّدت بستّة عدد الأشخاص على الطاولة نفسها، ومنعت التنقّل بين الطاولات.

وفي مراكز اللياقة البدنيّة، حظرت الحكومة الأنشطة العالية الكثافة، وفرضت تقديم وثيقة التطعيم في الأنشطة المتدنّية الكثافة و الرياضات المنظّمة.

وتستمرّ التدابير الصحيّة الجديدة حتّى الثالث من كانون الأوّل ديسمبر على الأقلّ بناء على توصيات رئيسة الخدمات الطبيّة المحليّة د. كاترين إليوت.

يحتاج أبناء إقليم يوكن للتعاون في ما بينهم للوقاية من مرض كوفيد-19 وحماية نظامنا الصحّي قالت د. كاترين إليوت.

وأعلنت حكومة الإقليم عن توفّر عيادة لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس من السيّارة ، تعمل من الثامنة صباحا حتّى الخامسة مساءً طوال أيّام الأسبوع.

(سي بي سي/ مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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