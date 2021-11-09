مايكل روسو رئيس الخطوط الجويّة الكنديّة إير كندا قرّر تعلّم اللغة الفرنسيّة

وكان روسو قد أثار الجدل الأسبوع الماضي، عندما ألقى خطابا باللغة الإنجليزيّة فقط أمام غرفة التجارة لِمونتريال الكبرى.

وقال ردّا على سؤال طرحه الصحفيّون بهذا الشأن إنّ عدم معرفته اللّغة الفرنسيّة يعود لِضيق الوقت.

وتابع قائلا إنّه تمكّن من العيش 14 عاما في مونتريال دون التحدّث بالفرنسيّة.

وتعهّد مايكل روسو في وقت لاحق في بيان أصدره، بتحسين لغته الفرنسيّة وتجديد التزام الخطوط الجويّة الكنديّة بإبداء الاحترام للّغة الفرنسيّة.

كما تعهّدتُ به الأسبوع الماضي، أكرّر التزامي القويّ بتعلّم الفرنسيّة ، وباشرت في الواقع أخذ الدروس الخاصّة مع أستاذ كتب مايكل روسو في مذكّرته إلى موظّفي الشركة الجويّة الكنديّة.

أعتذر بصدق عن هذه التصريحات وعن الاهتمام الذي أثارته بشركتنا. أتحمّل بالكامل مسؤوليّة التعليقات التي صدرت عنّي الأسبوع الماضي كتب روسو وكرّر أسفه الشديد لما حصل.

كريستيا فريلاند نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المال دعت مجلس إدارة إير كندا لِجعل الفرنسيّة من بين عوامل تقييم أداء الرئيس التنفيذي للشركة الصورة: La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

ويوم أمس، دعت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الحكومة وزيرة المال في رسالة وجّهتها إلى مجلس إدارة إير كندا،إلى أن يكون تحسين اللّغة الفرنسيّة بين العوامل الأساسيّة التي تدخل في تقييم الأداءالسنويّ لِرئيسها التنفيذي.

وردّ مجلس الإدارة بالموافقة مشيرا إلى أنّ روسو باشر دروسا مكثّفة لتعلّم الفرنسيّة كما قال هو نفسه في إعلانه.

يتعدّى الأمر كونه التزاما شخصيّا من قبله، وسيكون عنصرا وجزءا لا يتجزّأ من تقييم أدائه كما ورد في إعلان مجلس إدارة شركة الخطوط الجويّة الكنديّة.

وأثار الجدل ردود فعل عديدة، وتلقّى مفوّض اللّغتين الرسميّتين ريمون تيبيرج ما يزيد على 2000 شكوى تتعلّق بالخطاب الأحاديّ اللغة الذي ألقاه الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجويّة الكنديّة إير كندا مايكل روسو أمام غرفة التجارة لِمونتريال الكبرى.

وسوف يتمّ تقييم هذه الشكاوى لتحديد مستوى قبولها.

وتقول مفوّضيّة اللغتين الرسميّتين إنّ عدد الشكاوى قياسيّ ويفوق 1784 شكوى تلقّتها المفوضيّة عام 1986 من قبل موظّفي وكالة الاستخبارات الكنديّة، تتعلّق بوثيقة تلقّتها الوكالة باللغة الإنجليزيّة فقط في مكاتبها في كيبيك .

ويشار إلى أنّ الفرنسيّة والإنجليزيّة هما اللّغتان الرسميّتان في كندا بموجب قانون أقرّه البرلمان الكندي عام 1969، ينصّ على أنّ هاتين اللغتين هماعلى قدم المساواة في كافّة الخدمات التي تقدّمها الحكومة الكنديّة للمواطنين.

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