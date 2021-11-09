زعيم المحافظين إرين أوتول ينتقد تشكيك بعض نوّاب حزبه بحدّة مرض كوفيد-19

وجاءت تعليقات زعيم المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي إرين أوتول بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أحد أعضاء الحزب نهاية الأسبوع الفائت.

وتابع أوتول قائلا إنّ الحديث عن اللّقاح أثار الجدل منذ عدّة أشهر بين أعضاء حزب المحافظين (نافذة جديدة) المنتمين إلى مجلس العموم ومجلس الشيوخ.

وأعرب العديد منهم كما قال أوتول، عن معارضتهم إلزاميّة التطعيم أو أنّهم تجنّبوا الحصول على اللّقاح المضادّ لمرض كوفيد-19.

ويوم الأحد الفائت، قالت عضوة مجلس العموم عن حزب المحافظين مارلين غلادو في حديث إلى قناة سي تي في، إنّ شلل الأطفال شكّل تهديدا أكبر من مرض كوفيد-19.

وتمّ القضاء على هذا المرض الذي أدّى إلى وفاة وإعاقة عشرات الآلاف من الكنديّين بفضل اللّقاحات في خمسينات القرن الماضي.

وتنتمي غلادو إلى مجموعة العمل حريّات مدنيّة التي تضمّ عددا من النوّاب و الشيوخ المحافظين الذين يدافعون عن حقّ الأشخاص الذين يرفضون تلقّي اللّقاح المضادّ لِكوفيد-19.

ماريلين غلادو عضوة مجلس العموم عن حزب المحافظين واحدة من بين نوّاب الحزب الذين يعارضون اللّقااح المضادّ لِكورونا الصورة: La Presse canadienne / Andrew Vaughan

ويسير أوتول على خطّ رفيع ويقول من جهة إنّه يدعم حملة التطعيم في البلاد، ولكنّه بالمقابل يعارض إلزاميّة تطعيم موظّفي القطاع العام و جمهور المسافرين.

في ما يتعلّق بالخطر بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بالشلل، توفّي البعض منهم وأصيب البعض الآخر بإعاقة، ولكنّ وتيرة الخطر ليست نفسها التي نراها في مرض كوفيد-19 قالت النائبة عن حزب المحافظين ماريلين غلادو.

وأضافت أنّها تحصل على المعلومات من خبراء طبيّين يتحدّثون عن المخاطر، وليست هي نفسها طبيبة.

وبين عامي 1949 و 1954، أصيب 11000 شخص بالشلل في كندا وتوفّي 500 منهم جرّاء هذا المرض.

وتوفّي 29000 كندي بمرض كوفيد-19 منذ بداية الجائحة في آذار مارس من العام الماضي.

ومن المهمّ كما قالت النائبة عن حزب المحافظين ماريلين غلادو، مراجعة مصادر البيانات العديدة لتحديد ما إذا كان فرض اللّقاح يعمل فعلا على الحدّ من انتشار الفيروس.

وقالت غلادو في مقابلة مع سي بي سي إنّ فرض اللّقاح ينتهك حقوق الناس ويحتاج السياسيّون للاستماع إلى كافّة الآراء بما في ذلك آراء الأشخاص الذين يرفضون تلقّي اللّقاح.

وقال زعيم المحافظين إرين أوتول ردّا على سؤال حول المقارنة التي أجرتها غلادو بين شلل الأطفال ومرض كوفيد-19، إنّ الحزب يعتمد "مقاربة مهنيّة في النقاشات حول سلامة اللّقاحات.

وتابع قائلا إنّ هناك فرقا كبيرا بين عمل عضو مجلس العموم في الدفاع عن حقّ المواطنين الذين يريدون تسويات معقولة وإثارة الغموض في ما يتعلّق بتدابير الصحّة العامّة، وهناك خطّ ينبغي ألّا يتجاوزه أعضاء حزبه.

ولم يوضح أوتول إن كان سيتّخذ أيّ إجراء بحقّ ماريلين غلادو، أو أيّ نائب يثير الغموض بشأن تدابير الصحّة العامّة، وأنّ إقصاء أيّ نائب من عضويّة مجموعة النوّاب المحافظين لا يعود إلى زعيم الحزب وحده.

ما زال هناك 5 ملايين كندي يتردّدون في أخذ اللّقاح، ويتعيّن أن يعمل السياسيّون على مساعدتهم في الحصول على إجابات مشروعة، والمقابلة التي اعطتها ماريلين غلادو أضافت المزيد من الأسئلة ولا أعتقد أنّ هذا مفيد قال زعيم المحافظين إرين أوتول.

ويشار إلى أنّ ماريلين غلادو ليست الوحيدة من بين المحافظين الذين يعارضون اللّقاح ، ورفضت البعض منهم الكشف عن وضع التطعيم الخاصّ بهم.

(سي بي سي/جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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