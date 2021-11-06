كندا: حالات كوفيد - 19 تتراجع حسب وكالة الصحّة العامّة الفدراليّة

و قالت د. تيريزا تام مديرة الوكالة إنّه من الضروري استمرار الحذر، ولم تستبعد أن تواجه البلاد بعض التحدّيات خلال فصل الشتاء المقبل.

خلال الأشهر الماضية، حقّقنا تقدّما جيّدا في المقاطعات والأقاليم الكنديّة، في ما يخصّ تباطؤ تقدّم الجائحة كما ورد في بيان وكالة الصحّة العامّة.

وحذّرت الوكالة من أنّ معدّل التراجع تباطأ بعض الشيء حسب ما ظهر من خلال معطيات المراقبة، ما يعني أنّ البلاد قد تشهد بعض المطبّات في الأشهر المقبلة.

توقّعت وكالة الصحّة العامّة أن تتراجع حالات كوفيد-19 في حال استمرّت إجراءات الوقاية في البلاد الصورة: Radio-Canada

وقال د. هوارد إنجو نائب مديرة وكالة الصحّة العامّة إنّ التفاؤل مهمّ، ولكنّه ينبغي أن نكون واقعيّين أيضا.

وأضاف أنّ كندا واحدة من دول الشمال، ومع حلول الخريف واقتراب الشتاء، يبقى الناس أكثر في الداخل، والكلّ يعلم أنّ خطر انتشار الفيروس مرتفع في الأماكن المغلقة.

وتفيد نماذج كوفيد التي نشرتها وكالة الصحّة العامّة أنّ ارتفاع الاختلاط بنسبة 15 بالمئة قد يؤدّي إلى مضاعفة عدد حالات كوفيد-19 اليوميّة في كانون الأوّل ديسمبر المقبل.

وحاليّا، هناك ما بين 2000 و2005 حالة في اليوم على صعيد كندا بأكملها.

وقد يرتفع العدد إلى 5000 حالة، لكنّه من المستبعد أن يبلغ 10000 حالة الذي تحدّثت عنه توقّعات سابقة.

وتتوقّع وكالة الصحّة العامّة أن يتراجع انتشار الفيروس في كافّة أنحاء كندا في حال استمرّت تدابير الوقاية على حالها.

وبقي معدّل تكاثر الفيروس دون الواحد منذ 6 أسابيع، ما يعني أنّ الجائحة تتراجع في البلاد.

والمقصود بمعدّل التكاثر عدد الأشخاص الذين يصابون نتيجة الاختلاط بشخص مصاب بمرض كوفيد-ذ9.

وبلغ الانتشار أعلى معدّل في كلّ من كيبيك و مانيتوبا، ما يعني أنّ خطر ارتفاع عدد الحالات أعلى في هاتين المقاطعتين.

ويكرّر مسؤولو وكالة الصحّة العامّة الدعوة إلى الحذر وإلى أخذ اللّقاح المضادّ لِكورونا.

وأكّد كلّ من د. تيريزا تام مديرة الوكالة ونائبها د. هوارد إنجو أنّ اللّقاحات أثبتت فعاليّتها.

والكنديّون ما بين 12 و59 عاما من العمر غير المطعّمين معرّضون لِخطر الاستشفاء 51 مرّة أكثر من المطعّمين، ويتضاعف الخطر 19 مرّة لدى غير المطعّمين الذين تجاوزوا الستين من العمر.

وتفيد وكالة الصحّة العامّة أنّ الأطفال دون الثانية عشر من العمر، وهم الفئة العمريّة غير المطعّمة، كانوا الأكثر تضرّرا من الموجة الرابعة من الجائحة.

وتنصح الوكالة أهالي هؤلاء الأطفال وكلّ من يختلط بهم إلى تلقّي اللّقاح للحدّ قدر المستطاع من انتشار الفيروس بين الشباب.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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