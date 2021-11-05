تقرير لجنة الحريّة الأكاديميّة يوصي بحماية الحريّة الأكاديميّة وحريّة التعبير

فقد استخدمت الأستاذة بدوام جزئيّ فيروشكا ليوتنان دوفال كلمة نيغر وهي تحوير مهين لتعبير زنجي خلال حصّة تدريس باللّغة الفرنسيّة في الجامعة.

وأثار استخدامها استياء عدد من طلّاب الجامعة، وعمدت الإدارة إلى تعليقها عن العمل بعد تلقّيها شكوى من قبل إحدى الطالبات.

وأثار تعليقها عن العمل ردود فعل من قبل أساتذة الجامعة، ووقّع 34 منهم رسالة دعمٍ لها بعد استئنافها التدريس، واعتبروا أنّ استخدام التعبير يقدّم قيمة تعليميّة وأنّ قاعة الدراسة مساحة للنقاش.

رئيس جامعة أوتاوا جاك فريمون الصورة: Radio-Canada / Jean Delisle

وطلب رئيس جامعة أوتاوا جاك فريمون عقب ذلك من القاضي بستَراش إنشاء مجموعة عمل لِرصد آراء الوسط الجامعيّ من الجدل (نافذة جديدة).

وضمّت اللجنة التي يرأسها القاضي السابق ميشال بستَراش خمسة أساتذة من جامعة أوتاوا.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّه من المهمّ أن تؤكّد جامعة أوتاوا بما لا لبس فيه، على التزامها بالحريّة الأكاديميّة وحريّة التعبير.

وتابعت تقول إنّ أفراد المحيط الجامعي بحاجة للتأكّد من أنّ الجامعة تدعمهم عندما يتعرّض حقّهم في حريّة التعبير للخطر.

لا تؤيّد اللجنة الرقابة المؤسّساتيّة والرقابة الذاتية إن كان من المحتمل أن تعرّض نشر المعرفة للخطر، وعندما يكون دافعها الخوف من استنكار الرأي العام لها كتبت اللجنة في تقرير يقع في 39 صفحة.

وتابع التقرير يقول إنّ الجامعة هي المكان المميّز للحريّة ومواجهة الأفكار التي تؤدّي إلى اكتشاف الحقيقة دون أن يعني ذلك أنّ الجامعة منفتحة على كلّ الانجرافات الإيديولوجيّة والدعائيّة.

ويشير التقرير بأنّ على الطلّاب وكافّة أعضاء المحيط االجامعيّ أن يكونوا مستعدّين لمعالجة أيّ موضوع حسّاس في الإطار الجامعيّ، و أنّه من المفيد التنويه بالموضوع في بعض الحالات.

ونقل التقرير عن عدد من الأساتذة أنّهم تعرّضوا لهجمات شنيعة من قبل طلّاب لِمجرّد التعبير عن آرائهم، وأنّ العمداء وأعضاء في الإدارة رفضوا التدخّل في هذه الحالات.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إطلاع المجتمع الجامعيّ على نحو أفضل على مفاهيم الحريّة الأكاديميّة وحريّة التعبير وآليّات التعامل مع الشكاوى.

ودعا التقرير إلى إنشاء لجنة دائمة لِمراجعة السياسة المتعلّقة بالحريّة الأكاديميّة وحريّة التعبير وإنشاء برنامج تأهيل واستشارات حول التعدّديّة والاندماج للأساتذة وتوفير قواعد أفضل بشأن التنمّر على الإنترنت.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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