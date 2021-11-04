رئيس ’’إير كندا‘‘ يعتذر عن تبريره عدم معرفته بالفرنسية

’’كلامه مهين. إنه أمر يثير غضبي (...)، موقفه القائل ’أقيم في كيبيك منذ 14 عاماً ولم أحتَجْ لتعلّم الفرنسية‘ ‘‘، قال رئيس حكومة كيبيك من غلاسكو في اسكتلندا حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، الـ’’كوب 26‘‘.

أتوقع من السيد روسو أن يعتذر وأن يبدأ حتى في تعلم اللغة الفرنسية. وأعتقد أنه يجب أيضاً مساءلة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكندية فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك

يُشار إلى أنّ المقرّ الرئيسي لـ’’إير كندا‘‘ يقع في مونتريال، كبرى مدن كيبيك، الوحيدة بين مقاطعات كندا العشر التي تقطنها غالبية ناطقة بالفرنسية.

’’تعيين رئيس غير قادر على التحدث إلى موظفيه باللغة الفرنسية في كيبيك فيما المقر الرئيسي هو في كيبيك، أجد أنّ في الأمر قلة احترام‘‘، أضاف لوغو، ’’إنه أمر لا يمكن وصفه ويصدمني‘‘.

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو متحدثاً إلى الصحفيين في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ في غلاسكو في اسكتلندا. الصورة: Radio-Canada / Capture d'écran

وفي بيان أصدره بعد ساعات قليلة من تصريح لوغو، أعلن روسو عن ’’التزامه بتحسين (لغته) الفرنسية‘‘ وعن ’’تجديد التزام الخطوط الجوية الكندية بإبداء الاحترام للغة الفرنسية‘‘. ’’كقائد سأحدّد النغمة‘‘، أكّد روسو.

’’أود أن أستطيع التحدث بالفرنسية، وأريد أن أوضح أنني لم أرغب بأيّ شكل من الأشكال في التقليل من احترام الكيبيكيين والناطقين بالفرنسية في كافة أنحاء كندا. أتقدّم بالاعتذار من الذين أساءت إليهم كلماتي‘‘، مايكل روسو، الرئيس التنفيذي لـ’’إير كندا‘‘

وبرز الجدل المحيط بمايكل روسو في أعقاب خطاب ألقاه فقط باللغة الإنكليزية أمام غرفة التجارة لمونتريال الكبرى (CCMM) يوم أمس.

وعندما سُئل الرئيس التنفيذي لأكبر شركة طيران في كندا عن سبب عدم معرفته بالفرنسية ألمح إلى ضيق الوقت.

إذا سألتموني عن لغتي الفرنسية سأجيبكم بأني أرغب في التحدث بها، لكنّ أولويتي في الوقت الحالي هي جعل شركة الخطوط الجوية الكندية تقف مجدداً على قدميها. وإذا نظرتم إلى الجدول الزمني الخاص بي ستفهمون مايكل روسو، الرئيس التنفيذي لـ’’إير كندا‘‘

’’استطعتُ العيش في مونتريال دون التحدث بالفرنسية وأعتقد أن هذا الأمر يشرّف مونتريال‘‘، أضاف أمس روسو الذي يقيم في مونتريال الكبرى منذ 14 عاماً والذي عُيّن على رأس الخطوط الجوية الكندية في شباط (فبراير) الفائت.

وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

لكنّ هذا الكلام الصادر عن الرئيس التنفيذي لشركة خاضعة لقانون اللغتيْن الرسميتيْن أثار زوبعة من الانتقادات من داخل حكومة جوستان ترودو الليبرالية كما من قبل أحزاب المعارضة ومن جمعيات تمثل الناطقين بالفرنسية في كندا وصولاً إلى رئيس حكومة كيبيك في مؤتمر المناخ في غلاسكو.

’’لقد زاد الطين بلة‘‘، قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز أمس تعليقاً على التبرير الذي أعطاه مايكل روسو لعدم معرفته بالفرنسية، مضيفاً أنّ ’’شركة الخطوط الجوية الكندية مدينة بالشرح للكيبيكيين والناطقين بالفرنسية في كافة أنحاء كندا‘‘. ’’إنها قلة احترام للغتنا. هذا غير مقبول!‘‘، تابع رودريغيز الذي يمثّل إحدى دوائر مونتريال في مجلس العموم.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)