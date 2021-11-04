ارتفاع معدّل سعر المسكن في تورونتو الكبرى إلى 1,16 مليون دولار

وظلت فئة المنازل المنفصلة (detached houses) المساهم الأكبر في ارتفاع الأسعار، كما جاء في تقرير صدر أمس عن الغرفة العقارية في منطقة تورونتو (TRREB).

فمعدل سعر المنزل في هذه الفئة ارتفع بنسبة 27,7% بين تشرين الأول (أكتوبر) 2020 والشهر الفائت ليبلغ 1,54 مليون دولار.

وارتفع معدل سعر المنازل شبه المنفصلة (semi-detached houses) بنسبة 24,1% خلال سنة ليتجاوز 1,15 مليون دولار، ومعدلُ سعر المنازل المتلاصقة المتشابهة في الشكل (townhouses) بنسبة 27,9% ليبلغ 957.103 دولارات.

أمّا شقق التمليك (condominiums) فارتفع معدل سعرها بنسبة 13% خلال سنة ليبلغ 703.698 دولاراً.

وكانت نسبة الارتفاع السنوي في الأسعار أعلى في الضواحي، حيث الرمز الهاتفي هو 905، مما كانت عليه في مدينة تورونتو نفسها حيث الرمز الهاتفي هو 416.

وعلى صعيد المبيعات يفيد تقرير الغرفة العقارية في عاصمة مقاطعة أونتاريو وكبرى المدن الكندية أنّ 9.783 منزلاً من مختلف الفئات بيعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بتراجع نسبته نحو 6,9% عن مبيعات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 10.503 منازل والتي شكلت سقفاً تاريخياً.

أمّا المنازل المعروضة حديثاً للبيع فتراجَع عددها من 17.806 إلى 11.740 خلال فترة الـ12 شهراً نفسها، أي بنسبة 34,07%.

أبراج سكنية في تورونتو ويبدو في وسط الصورة برج ’’سي ان‘‘ (CN Tower)، أعلى بناء في العالم عند الانتهاء من تشييده عام 1976. الصورة: La Presse canadienne / Cole Burston

’’ظروف السوق الصارمة في كافة قطاعات السوق والمناطق في تورونتو الكبرى هي دليل على أنّ الانتعاش الاقتصادي واسع النطاق في المنطقة وأنّ الأسر لديها ثقة في استمراره‘‘، قال كبير محللي السوق في الغرفة العقارية، جايسن ميرسر.

’’يتمثّل جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية المستقبلية في منطقة تورونتو الكبرى في القدرة على توفير ما يكفي من مساكن للبيع والإيجار كي يتمكن الناس من الاستمرار في الانتقال إلى المنطقة للعيش والعمل وإنفاق المال في الاقتصاد المحلي‘‘، أضاف ميرسر.

من جهته حثّ الرئيس التنفيذي للغرفة العقارية، جون دي ميتشيلي، المرشحين للانتخابات البلدية والتشريعية على صعيد أونتاريو العام المقبل على جعل موضوع السكن الميسور ضمن أولويات حملاتهم الانتخابية.

(نقلاً عن راديو كندا وموقع الغرفة العقارية لمنطقة تورونتو، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)