نيوبرنزويك: رئيس الحكومة بلين هيغز يدعو نقابات موظّفي القطاع العام إلى التفاوض

وقال ستيف دروست رئيس فرع النقابة في نيو برنزويك إنّ رئيس الحكومة وجّه رسالة نصيّة بهذا المعنى إلى زعماء النقابات.

وتابع دروست قائلا إنّه أطلع رئيس الحكومة على أنّه يسعى لِمعرفة موقف فريق المفاوضين في النقابات من استئناف المفاوضات.

وأعلن نحو من 22000 موظّف في مختلف القطاعات العامّة إضرابا عن العمل في المقاطعة في 26 تشرين الأوّل أكتوبر الماضي، بسبب فشل المفاوضات الجماعيّة وبصورة خاصّة تلك المتعلّقة بزيادة الأجور.

وفي حين عرضت حكومة المقاطعة زيادة الأجور بنسبة 5،8 بالمئة، تطالب النقابات بزيادة نسبتها 12 بالمئة.

تظاهر الآلاف من موظّفي القطاع العام في نيو برنزويك أمام مقرّ الجمعيّة التشريعيّة في فريديركتون الصورة: Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

وجاءت دعوة بلين هيغز لاستئناف المفاوضات بعد المظاهرة الضخمة التي جرت في العاصمة فريدريكتون (نافذة جديدة) يوم أمس الثلاثاء وشارك فيها الآلاف من موظّفي القطاع العام.

وتوجّه المتظاهرون نحو مقرّ الجمعيّة التشريعيّة للتنديد بفشل المفاوضات التي تجريها النقابة مع حكومة المقاطعة.

ونظّمت المظاهرة نقابة موظّفي القطاع العام الكنديّة التي تمثّل 20 ألف موظّف يعملون في القطاع العام في نيو برنزويك.

ويشارك في الإضراب موظّفون من قطاعات الصحّة والتربية والنقل العام وعمّال الصيانة وعمّال المتنزّهات والعمّال الاجتماعيّين وسواهم.

وأعربتالجمعيّة الطبيّة في نيوبرنزويك (نافذة جديدة) عن أملها في أن يتوصّل الطرفان إلى حلّ الخلاف بينهما في أسرع وقت كي تتمكّن مستشفيات المقاطعة من تعويض التأخير في العمل الذي أدّت إليه جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأعربت الجمعيّة الطبيّة عن مخاوفها من أن يترك الإضراب تداعيات على صحّة أبناء المقاطعة، وأن يتسبّب في تأخير المستشفيات عن تقديم بعض الخدمات و خفض بعضها الآخر.

وأعرب عدد من الأهالي عن تضامنهم مع موظّفي قطاع التربية، بعد أن أعلن رئيس الحكومة بلين هيغز أنّ حكومته قد ترغم الموظّفين على العودة إلى العمل.

و أعلن 3000 موظّف من قطاع التربية الإضراب عن العمل، من بينهم أساتذة مساعدون و سائقو حافلات مدرسيّة.

وقرّرت الحكومة في اليوم نفسه إستئناف التعليم عن بعد من المنزل إلى أن يتمّ تسوية الخلاف مع النقابات.

وقال رئيس الحكومة بلين هيغز إنّه من المحتمل استئناف المفاوضات قريبا، ويأمل في رؤية رغبة أكبر من قبل النقابات للبحث في مسألة تعويضات التقاعد.

وحثّت المعارضة في الجمعيّة التشريعيّة حكومة بلين هيغز على الإسراع في حلّ الخلاف .

(راديو كندا مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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