ألبرتا: تضرّر محاصيل القمح الصلب يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الباستا

وبلغ سعر طنّ القمح الصلب في ألبرتا خلال شهر آب أغسطس الفائت 500 دولار، بارتفاع بنسبة 70 بالمئة عن الفترة نفسها من العام 2020.

وقالت لين جاكوبسون رئيسة اتّحاد الزراعة في ألبرتا إنّ سعر مكيال القمح المتراوح بين 12 و 14 دولارا كان يُعتبر جيّدا في الماضي، ولم يسبق أن بلغ 20 دولارا قبل اليوم حسب قولها.

ومن غير المتوقّع أن يستفيد معظم منتجي القمح الصلب في ألبرتا، الذين يقيمون بأغلبيّتهم في جنوب المقاطعة، من ارتفاع الأسعار، نظراً لِموجة الجفاف التي اجتاحت مقاطعات البراري الصيف الماضي وهدّدت المحاصيل الزراعيّة فيها.

ضربت موجة الجفاف مقاطعات البراري الكنديّة الثلاث، مانيتوبا وسٍسكتشوان و ألبرتا الصورة: Radio-Canada / Julien Sahuquillo

ويتشكّل ما يُعرف بالبراي من 3 مقاطعات هي ألبرتا و مانيتوبا وسَسكتشوان، الغنيّة بالسهول الزراعيّة، والتي تُعتبر الزراعة أحد دعائم اقتصادها.

وتشير رئيسة اتّحاد الزراعة في ألبرتا لين جاكوبسون إلى أنّ مشاعر المزارعين متفاوتة بين الحماس وخيبة الأمل.

حصل البعض على محصول وعلى محصول مقبول جدّا وحتّى على نصف المحصول الذين كانوا يتوقّعونه في الأوقات العاديّة قالت لين جاكوبسون، وأضافت أنّ أوضاعهم ستكون جيّدة بِفضل الأسعار الحاليّة.

ومن المتوقّع أن تترك موجة الجفاف التي اجتاحت الولايات المتّحدة وكندا وروسيّا تداعيات على أسعار الباستا بالنسبة للمستهلكين.

ويقول سيلفان شارلوبوا مدير مختبرات التحليل الغذائي في جامعة دلهاوزي إنّ انخفاض المخزونات يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار ويدفع بصناعة التحويل إلى إعادة النظر في شروطها وإعادة التفاوض بشأن الأسعار.

ومن المتوقّع حسب سيلفان شارلوبوا أن تتأثّر بعض أنواع المواد الغذائيّة بما يحصل في سوق القمح.

وتقول تيريزا سبينلّي رئيسة شبكة محلّات إيتاليان سنتر شوب التي تملك العديد من المتاجر في إدمنتون و كالغاري إنّها لاحظت ارتفاعا بنسبة 20 بالمئة في تكلفة الباستا.

وتضيف أنّ الارتفاع كبير وعادة ما تسعى الشركة لعدم تحميل المستهلك ارتفاع التكلفة.

لكنّ الارتفاع جنونيّ وعالميّ هذه المرّة كما قالت سبينلّي، وما من خيار آخر سوى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلك.

ويستبعد سيلفان شارلوبوا مدير مختبرات التحليل الغذائي في جامعة دلهاوزي أن يؤثّر ارتفاع أسعار الباستا على الطلب في المتاجر، نظرا لأنّ الباستا ليست مادّة يقطتعها المستهلك عندما يضع ميزانيّته.

لكنّه يتوقّع بالمقابل أن تتأثّر المطاعم التي تصنع الباستا بنفسها، ولا سيّما تلك التي تصنعها على نطاق محصور، لأنّها غير قادرة على شراء كميّات كبيرة بالجملة، ومن غير المستبعد أن ترفع أسعارها كما قال سيلفان شارلوبوا.

(سي بي سي/ترافيس ماك إيوان/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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