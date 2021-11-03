الكنديّون أكثر تشاؤما بشأن التقدّم في مجال العنصريّة والمساواة

وجاءت هذه التعليقات من خلال استطلاع للرأي أصدرته المؤسّسة الكنديّة للعلاقات العرقيّة (نافذة جديدة)، وهي مؤسّسة عامّة تُعنى بالقضاء على العنصريّة.

وأجاب 23 بالمئة من العيّنة المستطلعة بالقول سيّئة بالإجمال عن سؤال حول مدى توافق الناس من أَعراق مختلفة في كندا، مقارنة بنسبة 17 بالمئة أعطوا الجواب نفسه خلال الاستطلاع الذي نشرته المؤسّسة عام 2019.

لكنّ لدى أغلبيّة الكنديّين نظرة أكثر إيجابيّة إلى العلاقات العرقيّة، وقال 64 بالمئة من المستطلعين إنّها جيّدة بالإجمال ، مقارنة بنسبة 71 بالمئة في الاستطلاع السابق عام 2019.

اكتشاف رفات أطفال من أبناء السكّان الأصليّين من بين الأحداث البارزة التي أثارات تحوّلا في النظرة إلى العنصريّة والتمييز الصورة: (Darryl Dyck/The Canadian Press)

وأجاب 13 بالمئة أنّه لا يمكنهم القول إن كانت العلاقات العرقيّة جيّدة أو سيّئة في كندا.

عندما ننظر إلى الوعي حول العنصريّة، نرى أنّ هناك قفزة مهمّة قال محمّد هاشم المدير التنفيذيّ للمؤسّسة الكنديّة للعلاقات العرقيّة.

و الوعي المتزايد يعني حسب قوله أنّ المزيد من الأشخاص يواجهون حقائق صعبة وأنّ هناك مشاعر خيبة وتشاؤم بشأن وضع العنصريّة في كندا.

ويعزو التقرير هذا التحوّل في النظرة إلى العنصريّة في كندا إلى الأحداث العنصريّة البارزة التي وقعت في الولايات المتّحدة وكندا، ودفعت للتدقيق من جديد في سياسات الشرطة والمؤسّسات والسجلّ التاريخي.

ويشير التقرير إلى مقتل الأميركي من أصول أفريقيّة جورج فلويد وحوادث العنصريّة ضدّ الكنديّين المنحدرين من أصول آسيويّة خلال جائحة كورونا، واكتشاف قبور مجهولة تعود لأبناء السكّان الأصليّين في مواقع مدارس داخليّة سابقة في كندا.

وأفاد تقرير المؤسّسة الكنديّة للعلاقات العرقيّة أنّ الكنديّين لم يبلّغوا عن عدد أعلى من حوادث العنصريّة والتمييز مقارنة بالعام 2019، ما يعني أنّ تغييرا قد حدث بفضل النظرة إلى العنصريّة والحوار بشأنها.

لكنّ التقرير يتحدّث عن بعض الاستثناءات ، ومنها ارتفاع الحوادث التي استهدفت الجالية الصينيّة والجاليات الآسيويّة.

وأجرت الاستطلاع مؤسّسة إينفايرونيكس بين 13 أيّار مايو و 11 حزيران يونيو، وشمل 3698 كنديّا في مختلف أنحاء البلاد.

وقال 49 بالمئة من الكنديّين السود إنّ العلاقات العرقيّة جيّدة بالإجمال.

وقال كلّ واحد من أصل 4 من الكنديّين السود إنّ فرص النجاح للجميع تحسّنت خلال العقد الماضي، ما يعني أنّ التقدّم بشأن العنصريّة والمساواة تفاقم أو ظلّ على حاله في رأي الأغلبيّة منهم.

ورأى 51 بالمئة من أبناء السكّان الأصليّين أنّ وضع العلاقات العرقيّة جيّد بالإجمال، مقارنة بنسبة 56 بالمئة عام 2019.

(سي بي سي/ نيك بوافير/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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