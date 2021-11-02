رئيس الحكومة جوستان ترودو يدعو في مؤتمر الأطراف كوب 26 إلى ضريبة كربون عالميّة

وأوضح أنّ 20 بالمئة فقط من الغازات الدفيئة في العالم تخضع حاليّا لِضريبة الكربون.

ندعو العالم بأسره، وندعو قادة العالم جميعاً إلى مضاعفة أسعار التلوّث ثلاث مرّات والتأكّد من استهداف 60 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بِنظام تسعير الكربون قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

كندا من بين الدول الأكثر تشدّدا على صعيد ضريبة الكربون التي تفرضها للحدذ من انبعاث الغازات الدفيئة الصورة: La Presse canadienne / JASON FRANSON

وكان أحد مديري النقاش قد أشاد بأداء ترودو ووصفه بالبطل الحقيقي لِسعر الكربون.

والهدف طموح قال ترود، ويعرف الجميع أنّه من الممكن تحقيقه إن أردنا حصر الاحترار بدرجة ونصف مئويّة.

ويوجّه فرض ضريبة كربون عالميّة إشارة قويّة إلى القطاع الخاص، كي يزيد استثماراته في حلول تساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، و ضمان عدم معاقبة الدول التي تتصدّر حاليّا ضرائب الكربون.

وذكّر ترودو بتعهّده لدى افتتاح القمّة، تقليص الانبعاثات والوصول إلى انبعاث صفر عام 2050.

وتعهّدت حكومته بزيادة سعر الكربون إلى 170 دولارا للطنّ الواحد عام 2020، وتغطّي هذه الضريبة 75 بالمئة من الانبعاثات ، ما يجعل من كندا واحدا من البلدان الأكثر تشدّدا على هذا الصعيد.

وأقرّ رئيس الحكومة بالصعوبة التي تعترض هذه السياسة، ويرغب المواطنون كما قال، في أن تلعب الحكومة دورا رياديّا على صعيد المناخ، لكنّهم يتخوّفون من أن يدفعوا هم أنفسهم الثمن في النهاية.

وأشار إلى أنّ القبول الاجتماعيّ والسياسيّ لهذا الإجراء تحسّن كثيرا منذ 10 سنوات.

وشاركت في نقاش الطاولة المستديرة كلّ من رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون در لاين و المديرة العامّة لِمنظّمة التجارة العالميّة إنغوزو أوكونجي إيويالا.

ويشارك رئيس الحكومة جوستان ترودو في لقاء يتعلّق بالحدّ من غاز الميثان تنظّمه الولايات المتّحدة والمفوضيّة الأوروبيّة قبل أن يغادر غلاسكو.

ويواصل وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو ووزير الموارد الطبيعيّة جوناثان ولكنسون وعدد من أعضاء البعثة الكنديّة متابعة أعمال مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاسكو الذي ينتهي في 12 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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