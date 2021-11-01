جوستان ترودو يتعهّد بالحدّ من نموّ قطاع النفط والغاز في قمّة المناخ في غلاسكو

وأضاف أنّ ما يجري واقع وليس من باب الخيال، و التغيّر المناخي ناجم عن حرق الفحم والغاز والغاز الطبيعيّ.

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته إلى إنقاذ البشريّة من تداعيات الاحترار الكارثيّة.

رئيس الحكومة البريطانيّة بوريس جونسون ألقى كلمة الافتتاح في قمّة التغيّر المناخي في غلاسكو الصورة: Getty Images / Jeff J Mitchell

وتوجّه المسؤول الأمميّ إلى قادة العالم المجتمعين في غلاسكو، ودعاهم إلى الكفّ عن الإساءة إلى التنوّع البيئيّ و التقاتل في ما بيننا من أجل الكربون وأضاف أنّنا نحفر قبورنا بأيدينا .

وأكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في كلمته أنّ كندا تحرص على تقليص الانبعاثات (نافذة جديدة) في قطاع الاقتصاد بالمستوى والوتيرة الضروريَّين للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول العام 2050.

وأضاف ترودو قائلا إنّ هذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لبلد كبير منتج للنفط والغاز.

علينا أن نبذل المزيد وبوقت أسرع قال رئيس الحكومة، وذكّر بأنّ حريقا قضى على نحو 90 بالمئة من مدينة ليتون الصغيرة في بريتيش كولومبيا الصيف الماضي التي بلغت درجة الحرارة فيها 49،5 درجات مئويّة.

وحذّر ترودو من أنّه من الممكن أن يتكرّر ما حدث في ليتون، وسوف يتكرّر في أيّ مكان آخر.

وتحدّث ترودو عن تعهّد كبير يمكن أن تستلهم منه دول العالم الغنيّة بمواردها، من أجل خفض انبعاثاتها.

وقال إنّ كندا جاهزة للحدّ من نموّ أحد أكبر القطاعات الصناعيّة في البلاد (نافذة جديدة) لمساعدة العالم على الحفاظ على الاحترار بمستوى 1،5 درجة مئويّة.

وذكّر بالتعهّدات التي قطعتها كندا لمواجهة التغيّر المناخي ومنها إنشاء شبكة توزيع الكهرباء بصفر انبعاثات بحلول العام 2035، وحظر بيع السيّارات التي لا تعمل على الكهرباء اعتبارا من العام 2030.

كما تعهّدت كندا بزيادة سعر الكربون إلى 170 دولارا للطنّ الواحد اعتبارا من العام 2030، والمساهمة للمرّة الأولى في صندوق التكيّف مع التغيّر المناخي.

ويشار إلى أنّ كندا هي الوحيدة من بين دول مجموعة الدول الصناعيّة السبع التي لم تقلّص بعد انبعاثات الغازات الدفيئة منذ أن تولّى ترودو السلطة عام 2015.

وتعرّض رئيس الحكومة للانتقاد خلال قمّة مجموعة الدول العشرين في روما التي سبقت قمّة التغيّر المناخي في غلاسكو.

وحتّى لو التزمت 200 دولة وقّعت على اتّفاق باريس للمناخ بتعهّداتها، تتوقّع الأمم المتّحدة أن يصل الاحترار العالمي إلى 2،7 درجة مئويّة فوق مستويات العصر ما قبل الصناعي.

ويقول خبراء المجموعة الدوليّة المعنيّة بالتغيّر المناخي IPCC- GIEC إنّ الاحترار العالمي بلغ 1،1 درجة مئويّة، ويحذّرون من تداعيات خطيرة في حال تجاوز الاحترار 1،5 درجات.

(سي بي سي نقلا عن أسوشيتد برس/ راديو كندا / ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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