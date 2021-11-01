جوستان ترودو : مجموعة العشرين حقّقت تقدّما لكنّ كندا كانت تريد اتّفاق أكثر طموحاً

" كانت كندا ترغب في اتّفاق أكثر حزما وطموحا في مواجهة التغيّر المناخي (نافذة جديدة)، على غرار دول أخرى كانت ترغب في ذلك" قال رئيس الحكومة.

لكنّ ترودو أشار إلى تقدّم مهمّ حققته الدول الأغنى من خلال الاعتراف بالإبقاء على الاحترار بنسبة 1،5 درجة مئويّة،

كما اتّفقت على التخلّص تدريجيّا من استخدام الفحم والميثان.

وتعهّد رئيس الحكومة بمضاعفة التمويل المخصّص لمكافحة التغيّر المناخي.

رئيس الحكومة جوستان ترودو أشار إلى تقدّم على صعيد مكافحة التغيّر المناخي الصورة: Associated Press / Domenico Stinellis

لقد ضاعفت كندا تعهّداتها في ما يخصّ الاستثمارات في المناخ، ولكن علينا أن نبذل المزيد، ونحن هنا لإعطاء المزيد من الدفع لهذه القضيّة قال جوستان ترودو مشيرا إلى أنّ الجهود سوف تتواصل في مؤتمر التغيّر المناخي كوب 26 في غلاسكو.

وأكّد استعداد كندا للعمل مع شركائها في مجموعة الدول العشرين بشأن التحدّيات الكبرى التي تواجه عالمنا، والتعاون معا من أجل تجاوزها.

وكرّرت كندا دعمها لمعاهدة الأمم المتّحدة حول التنوّع البيولوجي التي تهدف لحماية 30 بالمئة من الأراضي والبيئات البحريّة في العالم بحلول العام 2030.

وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت في حزيران يونيو الماضي نيّتها في مضاعفة الموازنة المخصّصة لمكافحة التغيّر المناخي حول العالم من 2،65 إلى 5،3 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتناولت المباحثات في قمّة مجموعة العشرين كما قال رئيس الحكومة جوستان ترودو دور القطاع الخاص في مكافحة التغيّر المناخي ، وأهمّية الاستثمارات المفيدة لكوكب الأرض.

كندا جزء من مجموعات عديدة تعمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مكافحة التغيّر المناخي وسوف تستمرّ في القيام بذلك قال ترودو.

لا يمكن أن ننكر التغيّر المناخي ولا يمكن أن نتأخّر في العمل المناخي نقلا عن رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وأثنت رئيسة المفوّضيّة الأوروبيّة أورسولا فون در لاين على سياسات كندا البيئة، في أعقاب اللقاء الذي عقدته مع رئيس الحكومة جوستان ترودو.

أودّ أن أشكرك على كونك حليفاً قويّاً ومتفانياّ في مكافحة التغيّر المناخي قالت المسؤولة الأوروبيّة، وأضافت أنّ التحدّي بالغ الأهميّة ليس في الوقت الراهن فحسب وإنّما أيضا في هذا القرن.

ورأت المستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل أنّ قرار حكومة جوستان ترودو بفرض ضريبة الكربون جريء في بلد منتج للنفط مثل كندا.

وأكّد ترودو عزم حكومته على الالتزام بالأهداف التي حدّدها مؤتمر باريس، بالعمل على إبقاء الاحترار بحدود درجتَين مئويّتَين، وحتّى 1،5 درجة مئويّة.

ورغم ذلك، واجَهت كندا انتقادات عدد من خبراء المناخ والناشطين البيئيّين.

وكرّرت الأمم المتّحدة القول هذا الأسبوع إنّ السياسات التي تعهّد بها حاليّا أعضاء مؤتمر باريس سوف تؤدّي إلى ارتفاع حرارة الكوكب الأرضي 2،7 درجات مع حلول نهاية القرن.

(راديو كندا ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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