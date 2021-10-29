[تقرير] jتعرّف على قرية اليقطين

الصفحة الرئيسيةمجتمعزراعة[تقرير] jتعرّف على قرية اليقطينيمكن لزوار قرية اليقطين المشي عبر الأزقة المليئة باليقطين.الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferRCIتاريخ النشر: 29 أكتوبر 2021 20:39مدينة-اليقطين.... ..... منزل مصنوع من اليقطين في قرية اليقطين.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer...... أنشأ فيليب فيرنييه مدينة اليقطين (Citrouilleville) قبل ثلاث سنوات على حقول مزرعة العائلة حيث يدير قسم التسويق فيها. الصورة: Courtoisie / Phlippe Vernier... .. ... تستمتع عائلة يحيى من لافال بعطلة نهاية أسبوع مشمسة قرية اليقطين، يوم 9 تشرين الأول أكتوبر 2021.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... .... ... شخصية الأستاذ كريزوميل مربي التنانين يشارك في تنشيط أزقّة قرية اليقطين.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... يحظى عرض التنين بشعبية كبيرة لدى الأطفال في قرية اليقطين.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... ... ... روايط ذات صلة: مع اقتراب عيد الهالوين، كندي يعرض يقطينة عملاقة امام منزله (نافذة جديدة)عيد هالوين آخر في زمن الكورونا (نافذة جديدة)عيد الهالوين: تأجيل واحتفال وطرائف (نافذة جديدة)