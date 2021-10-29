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[تقرير] jتعرّف على قرية اليقطين

لافتات بجانب منزل من اليقطين.

يمكن لزوار قرية اليقطين المشي عبر الأزقة المليئة باليقطين.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

RCI

مدينة-اليقطين

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منزل مصنوع من اليقطين في وسط حقل مليء باليقطين.

منزل مصنوع من اليقطين في قرية اليقطين.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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رجل يقف وخلفه جدار من اليقطين.

أنشأ فيليب فيرنييه مدينة اليقطين (Citrouilleville) قبل ثلاث سنوات على حقول مزرعة العائلة حيث يدير قسم التسويق فيها.

الصورة: Courtoisie / Phlippe Vernier

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عائلة مكونة من 6 أفراد أمام عربة أحصنة بدون حصان.

تستمتع عائلة يحيى من لافال بعطلة نهاية أسبوع مشمسة قرية اليقطين، يوم 9 تشرين الأول أكتوبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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رجل متنكّر في زي ساحر يحمل يقطينًا في يديه.

شخصية الأستاذ كريزوميل مربي التنانين يشارك في تنشيط أزقّة قرية اليقطين.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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دمية تنين كبيرة أمام الجمهور.

يحظى عرض التنين بشعبية كبيرة لدى الأطفال في قرية اليقطين.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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