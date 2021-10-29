كندا: "عصافير الثلج" يدعون الحكومة إلى إلغاء اختبار كورونا لدى العودة إلى البلاد

ومع اقتراب موعد فتح الحدود الأميركيّة أمام السفر غير الضروري من كندا، يستعدّ الكثيرون لمغادرة البلاد نحو ولاية فلوريدا.

ودعا عدد من عصافير الثلج و وكلاء السفريات ومجموعات تمثّل المسنّين الحكومة الكنديّة إلى إلغاء إلزاميّة تقديم نتيجة اختبار كشف عن الفيروس بالنسبة للمسافرين الكنديّين المطعّمين لدى عودتهم إلى كندا.

وفي حين يستعدّ الكثيرون للتوجّه إلى فلوريدا، دعت بعض المجموعات، ومن بينها جمعيّة عصافير الثلج الكنديّة لإلغاء الاختبار الإلزاميّ لدى العودة كي تكون تكلفة السفر ميسورة وفي متناول الجميع.

أغلقت كندا والولايات المتّحدة الحدود بينهما في وجه السفر غير الضروري منذ بداية الجائحة في آذار مارس 2020 الصورة: La Presse canadienne / Paul Chiasson

ويُمضي نحو من 600 ألف كندي فصل الشتاء في الجنوب هذه السنة كما قال مدير عام الجمعيّة مايكل ماكنزي.

وأضاف أنّ اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ قد يكلّف أكثر من 200 دولار للشخص الواحد، وهو ثمن باهظ ، خصوصا بالنسبة للمسنّين الذين باشروا التوجّه جنوبا.

وبصورة عامّة، يقضي نحو من مليون كندي إجازة مدّة أسبوع سنويّا في الولايات المتّحدة، ويقضي نحو من 600 ألف كندي فصل الشتاء طلبا للدفء.

وارتفع الطلب على السفر هذه السنة كما أوضح ماكنزي، ولم يعد من الضروري أن يقدّم المسافرون الذين أكملوا التطعيم اختبار الفيروس لدى عودتهم إلى البلاد حسب قوله.

وتفرض الولايات المتّحدة حاليّا الاختبار على المسافرين الواصلين جوّا، ولم تعط بعد تفاصيل بشأن الإجراءات المتعلّقة بالواصلين عبر الحدود البريّة الكنديّة الأميركيّة.

وقبل الجائحة، كان المسنّون يشكّلون 35 بالمئة من المسافرين الدوليّين دون احتساب الرحلات إلى الولايات المتّحدة حسب وكيلة السفريات لورين بارادي.

ويقول مايكل ماكنزي مدير عام جمعيّة عصافير الثلج الكنديّة إنّ 70 بالمئة من المسنّين حدّوا من تنقّلاتهم خلال الجائحة، ويتوجّه معظمهم بسيّاراتهم إلى الولايات المتّحدة.

وطلب غاري كاشاك عضو المجلس البلديّ في مدينة وندسور في أونتاريو من الحكومة الكنديّة إلغاء اختبار الكشف المفروض على الكنديّين العائدين إلى البلاد.

ويعبر الكثيرون يوميّا الحدود بين مدينة وندسور الكنديّة ومدينة ديترويت الأميركيّة للعمل أو متابعة الدراسة أو حضور أحداث رياضيّة كما قال كاشاك.

وأضاف أنّ نحوا من 10000 شخص يعبرون الحدود بين وندسور و ديترويت في يوم واحد في الأوقات العاديّة.

ويتطلّع أبناء وندسور لاستئناف رحلاتِهم عبر الحدود للتسوّق في وندسور وتمضية الوقت مع عائلاتهم، و حضور الأعراس والأعياد، قال غاري كاشاك عضو مجلس بلديّة وندسور.

ودعا الحكومة الكنديّة إلى إلغاء اختبار الكشف عن الفيروس للمسافرين العائدين إلى البلاد أو تقديمه مجانا لهم في حال تعذّر إلغاؤه كما قال.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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