حكومة كيبيك تتعهّد بزيادة عدد المهاجرين المقبولين سنويّا في المقاطعة

وتسعى الحكومة إلى سدّ النقص في عدد المهاجرين الذي أدّت إليه جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وتعتزم كيبيك استقبال عدد أكبر من المهاجرين (نافذة جديدة) عام 2022 حسب وثائق وزارة الهجرة وتدريس اللغة الفرنسيّة والاندماج الكيبيكيّة MIFI.

وكان زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل فرانسوا لوغو قد تعهّد خلال حملته الانتخابيّة بتخفيض عدد اللاجئين بنسبة 20 بالمئة اعتبارا من العام 2019، بهدف تحسين الاختيار وتحسين تدريس اللغة الفرنسيّة للواصلين الجدد.

وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو قالت إنّ خطّة الحكومة تسمح بتخفيف التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي أدّت إليها الجائحة الصورة: Radio-Canada

وبعد تولّيه السلطة، تعهّد لوغو بزيادة عدد المهاجرين المقبولين في المقاطعة بصورة تدريجيّة.

وتستقبل الحكومة العام المقبل ما بين 49500 إلى 52500 مهاجر، أي ما يوازي المستويات التي حدّدتها حكومة فيليب كويار الليبراليّة السابقة في كيبيك.

لكنّ حكومة فرانسوا لوغو قرّرت استقبال 18000 مهاجر إضافي لم تتمكّن من استقبالهم العام الماضي، في محاولة لإعادة التوازن الذي اختلّ بسبب الجائحة.

وفي حال تحقّقت الأهداف، من المتوقّع أن تستقبل كيبيك العام المقبل عددا قياسيّا من 70000 مهاجر.

وطالما دعا أرباب الأعمال في كيبيك الحكومة إلى زيادة عدد المهاجرين المقبولين في المقاطعة التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

يسمح هذا السيناريو في تخفيف التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي أدّت إليها الجائحة قالت وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو.

وتابعت تقول إنّه يزوّد في الوقت عينه حكومة كيبيك بِرافعات العمل الضروريّة لتلبية حاجات كيبيك من اليد العاملة في العديد من قطاعات الاقتصاد الرئيسيّة.

ورحّب مجلس أرباب العمل الكيبيكيّ بالإعلان المفاجئ مشيرا إلى أنّ الحكومة الكيبيكيّة أعطت مؤشّرات متناقضة بشأن الهجرة.

وإعلان اليوم يؤكّد أنّ الهجرة تشكّل حلّا لا يمكن الالتفاف عليه لمشكلة نقص اليد العاملة في المقاطعة حسب قول كارل بلاكبورن رئيس مجلس أرباب الأعمال الكيبيكيّ.

ومنذ بداية الجائحة، تراكمت معاملات الهجرة التي تنتظر المعالجة، وأفادت معلومات راديو كندا أنّ آلاف العمّال المهرة ينتظرون معالجة طلباتهم من قبل الحكومة الفدراليّة.

وأفاد متحدّث باسم الحكومة الكنديّة أنّ الجائحة أثّرت في معالجة طلبات الهجرة بسبب العمل عن بعد والقيود على السفر.

وأضاف أنّ وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة اتّخذت الإجراءات الكفيلة بحلّ مشكلة طلبات الهجرة المتراكمة التي تخصّ العمّال المهرة في كيبيك.

ويشار إلى أنّ الحكومة الكنديّة هي التي تمنح طالي الهجرة تأشيرات الإقامة الدائمة في المقاطعات والأقاليم، وتمنح حكومة كيبيك طالب الهجرة شهادة الاختيار الكيبيكيّة CSQ التي تضمن له الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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