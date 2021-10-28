بريتيش كولومبيا: جرعة ثالثة من اللّقاح المضادّ لِكورونا لكافّة أبناء المقاطعة قريبا

وسوف يكون من الممكن توفير الجرعة الثالثة للمسنّين في السبعين وما فوق من العمر والسكّان الأصليّين في الثانية عشرة وما فوق من العمر، والمقيمين في مراكز تقديم المساعدة والمسنّين في مراكز العيش المستقلّ وعمّال الرعاية الصحيّة الذين انتظروا فترة قصيرة بين الجرعتّين الأولى والثانية.

واعتبارا من مطلع العام المقبل،تصبح الجرعة الثالثة متوفّرة للأشخاص الذين يواجهون أخطارا سريريّة، وعمّال الرعاية الصحيّة ، ويصبح بعد ذلك كافّة أبناء المقاطعة مؤهّلين للحصول عليها.

تخطّط بريتيش كولومبيا لِتطعيم الأطفال بين 5 و12 عاما من العمر، بانتظار موافقة السلطات الصحيّة الكنديّة عليها الصورة: AP / Michel Spingler

وقالت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الصحيّة في بريتيش كولومبيا إنّ جرعتَين من اللّقاح المضادّ لِمرض كوفيد-19 غير كافية من أجل تحقيق مستوى عال من المناعة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات حادّة من نقص المناعة، ولهذا السبب تنصحهم السلطات الصحيّة بأخذ جرعة ثالثة.

ومن الممكن أن تتراجع المناعة بالنسبة للآخرين مع الوقت، ومن هنا الحاجة لِجرعة ثالثة معزّزة من اللّقاح حسب د. بوني هنري.

و تخطّط المقاطعة لِتطعيم الأطفال بين 5 و 11 عاما من العمر، بانتظار موافقة السلطات الصحيّة الكنديّة عليها.

وحتّى الآن، تلقّى 90 بالمئة من أبناء بريتيش كولومبيا الجرعة الأولى من اللّقاح، وتلقّى أكثر من 84 بالمئة الجرعتين حسب ما أوضحت د. بيني باليم مسؤولة برنامج التحصين في المقاطعة التي اعتبرت أنّ حملة التطعيم ناجحة للغاية .

وسوف تستعين المقاطعة في حملة التحصين المقبلة بخبرة السلطات الصحيّة لِتقديم الجرعات المعزّزة من اللّقاح في المجتمعات.

ومن المتوقّع أن تشارك الصيدليّات في حملة التحصين المقبلة.

وتقول جيرالدين فانس المديرة التنفيذيّة في اتّحاد الصيادلة في بريتيش كولومبيا إنّ بإمكان أبناء المقاطعة حجز الموعد عبر بوّابة غت فاكسينيتد الإلكترونيّة GetVaccinated (نافذة جديدة).

ويتمّ بعد ذلك تقديم خيارات للصيدليّات في مجتمعاتهم، حيث بإمكان الصيدلي أن يقدّم لهم الجرعة الثالثة.

وشاركت 50 صيدليّة الصيف الماضي في مشروع نموذجيّ لإدماج بوّابة اللّقاح غت فاكسينيتد مع البوّابة الإلكترونيّة للصيدليّات .

واعتبارا من كانون الثاني يناير المقبل، سوف ترسل السلطات رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كلّ الأشخاص الذين حصلوا على جرعتَي اللّقاح، تدعوهم فيها لِحجز موعد من أجل تلقّي الجرعة الثالثة المعزّزة.

وأعربت د. بوني هنري رئيسة الخدمات الطبيّة عن تفاؤلها بأن توفّر الجرعة الثالثة سنوات من الحماية ضدّ الفيروس، استنادا إلى الفترات الزمنيّة الطويلة بين الجرعتَين، عندما كانت المقاطعة تسعى لتعزيز فوائد التطعيم.

(سي بي سي/كورتني ديكسون/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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