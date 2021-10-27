حكومة كيبيك قرّرت زيادة عدد اللاجئين المقبولين بِكفالة جماعيّة

وزادت الحكومة عدد الطلبات التي تعالجها من 750 إلى 825 طلبا.

ويشمل الإجراء المنظّمات التي تكفل لاجئين ومجموعات تضمّ ما بين اثنين إلى 5 أشخاص يكفلون معاً لاجئين.

وأعلنت نادين جيرو وزيرة الهجرة وتدريس الفرنسيّة والاندماج الكيبيكيّة القرار الذي تمّ نشره في الجريدة الرسميّة.

وكانت حكومة كيبيك قد أعلنت العام الماضي تعليق العمل بجزءٍ من برنامج كفالة اللاجئين في المقاطعة.

وقرّر رئيس الحكومة فرانسوا لوغو تعليق البرنامج مدّة سنة بعد ورود ادّعاءات جديّة بشأن حصول عمليّات احتيال (نافذة جديدة) .

قرّرت حكومة فرانسوا لوغو تعليق 18 منظّمة عن العمل بعد ورود مزاعم تشكّك في عملها على حماية اللاجئين الصورة: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

وأفادت وزارة الهجرة وتدريس الفرنسيّة والاندماج MIFI أنّها تُجري تحقيقات جنائيّة وإداريّة بعد ورود مزاعم خطيرة تشكّك في عمل بعض المنظّمات التي تُعنى بحماية اللاجئين.

وأكّدت الوزارة في بيان أنّ هذه المهلة تتيح أمام كيبيك مجال إكمال التحقيقات وإدخال التعديلات على برنامج الكفالة الجماعيّة في حال لزم الأمر.

وأدّت التحقيقات إلى تعليق 18 منظّمة عن العمل (نافذة جديدة) وفق معلومات حصل عليها راديو كندا، وأكّدها فيما بعد مكتب وزيرة الهجرة في كيبيك نادين جيرو.

وسوف تتمّ معالجة الطلبات من الآن فصاعدا بموجب سحب قرعة يتمّ تحت إشراف مدقّق خارجيّ، وليس وفق تاريخ وصولها كما كان في السابق حسب ما أوضح مكتب الوزيرة جيرو.

وبإمكان كلّ منظّمة أن تقدّم، تبعاً لِخبرتها وعنوانها، ما بين 10 إلى 30 طلب كفالة لاجئين.

حقّقنا خطوات مهمّة على صعيد الكفالة الجماعيّة لِضمان حماية اللاجئين ومرافقتهم واستقبالهم على أرض الاستقبال المميّزة كيبيك قالت وزيرة الهجرة الكيبيكيّة نادين جيرو.

ورحّب حزب التضامن الكيبيكيّ، أحد أحزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) بالقرار ورأى فيه خطوة في الاتّجاه الصحيح.

لكنّ النائب عن حزب التضامن أندريس فونتشيلّا أعرب عن قلقه من برنامج سحب القرعة، ودعا حكومة كيبيك إلى التأكّد من عدم فصل العائلات المعرّضة للخطر في الخارج.

ويشار إلى أنّ كيبيك قامت بِمراجعة مشاريع نموذجيّة للهجرة (نافذة جديدة) الدائمة، قدّمها وزير الهجرة الكيبيكيّ السابق سيمون جولان باريت قام العام الماضي.

وتتعلّق هذه المشاريع بالعاملين في قطاع تحويل الأطعمة والذكاء الاصطناعي و عمّال رعاية المسنّين.

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