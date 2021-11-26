معرض صْفِيّة

الفناّنة التشكيلية صْفِيَة تقدّم أحد أعمالها (حبيبي) في معرضها الذي يحمل عنوان "حْرِيرة" و الذي أقامته في المركز الثقافي المغربي بمونتريال. 22 تشرين الأول أكتوبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer