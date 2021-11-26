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معرض صْفِيّة

امرأة واقفة وخلفها لوحتان وهي تشير إلى إحداهما.

الفناّنة التشكيلية صْفِيَة تقدّم أحد أعمالها (حبيبي) في معرضها الذي يحمل عنوان "حْرِيرة" و الذي أقامته في المركز الثقافي المغربي بمونتريال. 22 تشرين الأول أكتوبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

Samir Bendjafer

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قدر ضغط على منضدة وفي الخلفية، عدة لوحات معلقة على الحائط.

قدر ضغط لتحضير الحريرة (الحساء) في وسط المعرض الذي يحل اسم (حريرة) للفنانة التشكيلية صْفِيّة في المركز الثقافي المغربي بمونتريال. 22 تشرين الأول أكتوبر 2021.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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امرأة واقفة و خلفا لوحات معلقة على الحائط.

شاركت مليكة علوي المقيمة في مونتريال في الزيارة الموجّهة لمعرض حريرة للفنانة التشكيلية صْفِيّة.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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Tableau sur lequel sont dessinées deux femmes assises dans une auto-tamponneuse.Une femme debout devant un tableau.Un groupe de personnes écoutent une femme devant un tableau de peinture.Projection d'une vidéo sur un mur et le mot Hrira écrit en arabe et en français.Deux tableaux accrochés sur un mur.Une femme devant deux tableaux accrochés au mur.
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L'exposition H'rira de Sfiya au Centre culturel marocain de Montréal. Tableau : Sadikati Habibati.

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رجل يقف بجانب لوحة معلقة على الحائط.

يعتبر غابرييل كابيلي الذي زار معرض الفنانة التشكيلية صْفِيّة أنّ هذه الأخيرة تمارس فنًّا تحويليًّا.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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Samir Bendjafer

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