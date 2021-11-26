معرض صْفِيّة

الصفحة الرئيسيةفنّونالفنون البصريةمعرض صْفِيّةالفناّنة التشكيلية صْفِيَة تقدّم أحد أعمالها (حبيبي) في معرضها الذي يحمل عنوان "حْرِيرة" و الذي أقامته في المركز الثقافي المغربي بمونتريال. 22 تشرين الأول أكتوبر 2021.الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferSamir Bendjaferتاريخ النشر: 21:22...... ... قدر ضغط لتحضير الحريرة (الحساء) في وسط المعرض الذي يحل اسم (حريرة) للفنانة التشكيلية صْفِيّة في المركز الثقافي المغربي بمونتريال. 22 تشرين الأول أكتوبر 2021.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... .... شاركت مليكة علوي المقيمة في مونتريال في الزيارة الموجّهة لمعرض حريرة للفنانة التشكيلية صْفِيّة.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer... بداية قائمة 6 من العناصر. تخطي القائمة؟نهاية قائمة 6 من العناصر. العودة إلى بداية القائمة؟..... ..... يعتبر غابرييل كابيلي الذي زار معرض الفنانة التشكيلية صْفِيّة أنّ هذه الأخيرة تمارس فنًّا تحويليًّا.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... روابط ذات صلة: [تقرير] مهرجان العالم العربي في مونتريال يعود في نسخة حضوريةانصهار فان غوغ بالعصر الرقمي: معرض غير مسبوق في مونتريال (نافذة جديدة)انعكاس الضوء في معرض الفنّانين التشكيليّين العرب في مونتريال (نافذة جديدة)المهندسة زينب شعبان: كندا نقلتني من الفولكلور إلى الحداثة (نافذة جديدة) Samir Bendjafer