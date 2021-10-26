كندا:زعيم المحافظين إرين أوتول يصف الحكومة الليبراليّة بأنّها عديمة الخبرة

وتابع قائلا إنّهم يشكّلون تهديدا لِوحدة البلاد ومرحلة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وقال أوتول في بيان صدر في وقت كانت مراسم قسم اليمين مستمرّة في أوتاوا، إنّ خيار ترودو هو مثال آخر على أنّه يغلّب الأسلوب على المضمون.

تدلّ التغييرات التي أدخلها جوستان ترودو على الحكومة أنّه يكافئ الوزراء الذين أظهروا باستمرار انعدام الكفاءة والمساءلة قال زعيم المحافظين في بيانه.

وزيرة الدفاع أنيتا أناند ورئيس الحكومة جوستان ترودو خلال مراسم قسم اليمين في أوتاوا الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وكان أوتول قد دعا قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة، إلى إبعاد هارجيت سجّان عن وزارة الدفاع نظرا لسجلّه الحافل بالفشل في إدارة أزمة سوء السلوك الجنسي في القوّات المسلّحة كما قال أوتول.

وتعاني القوّات الكنديّة المسلّحة أزمة داخليّة بسبب ورود ادّعاءات سوء سلوك جنسي من قبل مسؤولين عسكريّين كبار.

يدعو المحافظون جوستان ترودو للقيام بما هو صواب وطرد الوزير سجّان من الحكومة قال أوتول في البيان.

وقد أسند رئيس الحكومة جوستان ترودو مقاليد الدفاع إلى وزيرة الخدمات العامّة والتموين في الحكومة السابقة أنيتا أناند، وأصبح هارجيت سجّان وزيرا للتنمية الدوليّة والتنمية الاقتصاديّة لمنطقة الهادي في كندا.

ويبدو حديث زعيم المحافظين إرين اوتول عن تهديد الوحدة الوطنيّة كأنّه إشارة مبطّنة إلى تعيين ستيفن غيلبو وزيرا للبيئة.

وكان غيلبو قبل دخوله معترك السياسة، ناشطا في منظّمة غرينبيس البيئيّة، وهو المؤسس المشارك لِمنظّمة إيكيتير الكيبيكيّة للبيئة، وتولّى إدارة فرع منظّمة غرينبيس في كيبيك طوال أكثر من 10 سنوات.

واعتبر المحافظون في حينه أنّ وجود ستيفن غيلبو في عضويّة الحزب الليبرالي يوحي بأنّ زعيم الحزب ورئيس الحكومة جوستان ترودو معادٍ لَصناعة النفط والغاز في كندا، القطاع الذي يوفّر عشرات آلاف الوظائف ويدرّ مليارات الدولارات للخزينة.

ورحّبت منظّمة غرينبيس بتعيين ستيفن غيلبو وزيرا للبيئة في كندا وقالت في بيان إنّه القائد الذي يعرف الملفّ، ويعرف اللاعبين الأساسيّين ويدرك ما هو على المحكّ .

وكان جوستان ترودو قد دافع عن قرار ترشيح غيلبو تحت راية الحزب الليبرالي.

وقال ترودو عام 2019 إنّ حزبه يرحّب بشريحة واسعة من الآراء بشأن مجموعة من القضايا المختلفة .

وأعرب زعيم المحافظين إرين أوتول عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي ومرحلة التعافي المقبلة، ورأى أنّ الحكومة الجديدة ضعيفة التأهيل للتعامل مع القضايا المتعلّقة بمرض كوفيد- 19 التي ما زالت مستمرّة .

وأشار إلى ارتفاع معدّل التضخّم إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما، وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائيّة والمساكن، ومشاكل سلسلة التموين واعتبر أنّ حكومة جوستان ترودو ليست جادّة في معالجة التحدّيات الاقتصاديّة.

(سي بي سي/ جون بول تاسكر/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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