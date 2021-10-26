جوستان ترودو يعلن عن تشكيلته الحكوميّة

ووصل رئيس الحكومة إلى ريدو هول مقرّ حاكمة كندا العام ماري سايمون، ويصل أعضاء الحكومة المقبلة تباعا.

ويقسم الوزراء الجدد اليمين الدستوريّة (نافذة جديدة) خلال مراسم تجري تحت إشراف حاكمة كندا العامّة ماري سايمون.

وكما كان متوقّعا حسب معلومات راديو كندا و سي بي سي، أدخل ترودو تعديلات على وزارته السابقة.

أنيتا أناند أصبحت ثاني امرأة تتولّى وزارة الدفاع في تاريخ كندا الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

واحتفظت كريستيا فريلاند بمنصب نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المال، وأسند ترودو مقاليد وزارة الدفاع إلى أنيتا أناند، وزيرة التموين في وزارته السابقة.

وأصبحت أناند بذلك ثاني سيّدة في تاريخ كندا تتولّى مقاليد الدفاع بعد رئيسة الحكومة السابقة كيم كامبل عام 1990.

وتخلف أناند وزير الدفاع هارجيت سجّان، وكان عدد من الخبراء قد دعوا ترودو إلى تعيين وزير دفاع جديد في حكومته المقبلة.

ويأتي تعيين الوزيرة أناند في وقت تمرّ القوّات المسلّحة بأزمة داخليّة أثارتها ادّعاءات سوء سلوك جنسيّ من قبل مسؤولين عسكريّين كبار.

وتمّ تعيين هارجيت سجّان وزيرا للتنمية الدوليّة ووزير التنمية الاقتصاديّة لمنطقة الهادي في كندا.

كما أسند جوستان ترودو مقاليد الخارجيّة إلى ميلاني جولي، وزيرة التنمية الاقتصاديّة واللغتين الرسميّتين في الحكومة السابقة، خلفا للوزير مارك غارنو الذي خرج من الحكومة.

وتسلّم منصب وزارة البيئة ستيفن غيلبو الناشط البيئي سابقا في منظّمة غرين بيس ومنظّمة إيكيتير ، الذي كان يشغل منصب وزير التراث في حكومة جوستان ترودو السابقة.

ميلاني جولي وزيرة الخارجيّة الكنديّة في حكومة جوستان ترودو الليبراليّة الصورة: La Presse canadienne / Mike Sudoma

وجاء تعيينه قبل أيّام قليلة على موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتّحدة للتغيّر المناخي كوب 26 في غلاسكو في اسكتلندا بين 31 تشرين الأوّل أكتوبر و 12 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

ويخلف غيلبو في وزارة البيئة جوناثان ولكنسون الذي عيّنه رئيس الحكومة جوستان ترودو وزيرا للموارد الطبيعيّة.

وأصبح إيف دوكلو وزيرا للصحّة خلفا للوزيرة باتي هايدو، وخلفته على رأس مجلس الخزينة منى فورتييه.

وأصبحت وزيرة الصحّة السابقة باتي هايدو وزيرة الخدمات للسكّان الأصليّين والوزيرة المسؤولة عن التنمية الاقتصاديّة الفدراليّة في شمال أونتاريو.

وتخلف باتي هايدو الوزير مارك ميلر الذي تولّى مقاليد وزارة العلاقات مع السكّان الأصليّين.

وأصبح شون فريزر وزيرا للهجرة خلفا لِماركو مندتشيو الذي تسلّم وزارة السلامة العامّة.

ودخلت وجوه جديدة حكومة جوستان ترودو الليبراليّة ، من بينها الصحفيّة السابقة إيان مارسي التي أصبحت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب.

وتولّت كمال هيرا وزارة المسنّين وأصبحت باسكال سانتوج وزيرة التنمية الاقتصاديّة الكنديّة لمناطق كيبيك.

(سي بي سي/كاثارين تيونّي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: