كندا: أوراق الشجر المتساقطة في فصل الخريف لها فوائدها

لكنّ الخبراءينصحون بعدم رفع أوراق الأشجار، لتعزيز التنوّع البيئي (نافذة جديدة).

و بالدرجة الأولى، تتحلّل اوراق الشجر فوق أرض المنزل والحديقة كما تتحلّل في الغابات، وتشكّل سمادا مميّزا ومصدرا للعناصر الغذائيّة للعشب الأخضر.

وتنصح ماري بيار بيلودو أخصّائيّة الزراعة الأصيلة لدى منظّمة ريفارمرز ، بعدم الإبقاء على طبقة سميكة من أوراق الأشجار على الأرض، لأنّها قد تسيء إلى التربة، وتشير إلى أنّ طبقة سميكة من الأوراق تعطي نتائج أفضل.

أوراق الشجر المتساقطة تحمي الزهور وتربة النباتات خلال فترة الجليد وذوبان الجليد حسب الخبراء الصورة: Radio-Canada / Monia Blanchet

وتوضح أنّ مياه الأمطار الغزيرة تسبّب العفونة في طبقة سميكة من الأوراق، وتشكّل بيئة غير مثاليّة للتربة.

ومن الممكن بالدرجة الثانية حسب الخبراء، جمع كميّات كبيرة من أوراق الشجر، وينصحون بالحفاظ عليها في أكياس من البلاستيك يتمّ ثقبها مسبقا، للتأكّد من تهوية الأوراق وعدم تعفّنها.

ويمكن استخدام الأوراق لحماية تربة أحواض الزهور و تربة النباتات خلال دورة الجليد وذوبان الجليد، وحماية قاعدة الأشجار والشجيرات.

وتلجأ أخصائيّة الزراعة الأصيلة ماري بيار بيلودو إلى هذه الوسيلة خلال فصل الخريف.

ومن المهمّ حسب قولها، تغطية التربة لأنّه أحد جوانب الزراعة التوليديّة كما تقول بيلودو.

ومن الممكن ثالثا جمع أوراق الأشجار المتساقطة خلال فصل الخريف، وتحويلها إلى تربة طبيعيّة مخصّبة بمنتجات تحلّل البقايا النباتيّة.

وفي هذه الحالة، ينصح الخبراء بجمع الأوراق في أكياس غير مثقوبة، تتحوّل بعد أن تتحلّل إلى نشارة طبيعيّة كما يقول سام نيت مسؤول برنامج العلوم وِستن في الهيئة الكنديّة للحفاظ على الطبيعة Nature Conservancy Canada (نافذة جديدة) .

ومن الممكن استخدام هذه النشارة الطبيعيّة الغنيّة بالفيتامينات والعناصر الغذائيّة عندما ينتهي فصل الشتاء ويستأنف الكنديّون زراعة الزهور والنباتات في منازلهم والحدائق.

وتساهم أوراق الأشجار المتساقطة أيضا في حماية مواطن الحشرات والحيوانات، بما فيها الفراشات المهاجرة، التي تهاجر جنوباً خلال فصل الخريف.

وتساهم في حماية بعض أنواع الحشرات الملقِّحة، والحيوانات البريّة التي تختبئ خلال فصل الشتاء.

وعلى سبيل المثال، يحفر النحل الطنان أوكاره تحت أوراق الشجر في بريتيش كولومبيا ويختبئ فيها طوال فصل الشتاء.

وتشكّل الأوراق حماية لها كما تقول لوري ويدنهامر عضو مجلس نيتيف بي Native Bee Society في بريتيش كولومبيا.

وتشير إلى أنّ 70 بالمئة من أنواع النحل تختبئ تحت الأوراق، ومن المهمّ الحفاظ عليها.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: