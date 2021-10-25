الكنديّة ماغي ماكنيل أفضل لاعبة رياضيّة في دورة طوكيو الأولمبيّة

وقطعت ماكنيل المسافة في 55 ثانية و59 جزءا من مئة ، لتكسر رقمها القياسيّ الشخصيّ بنحو ربع من الثانية.

وفازت ماغي ماكنيل بعد ذلك بميداليّتين، واحدة فضيّة في سباق السباحة 100 متر 4 مرّات فراشة، وأخرى برونزيّة في سباق سباحة الفرق 100 متر 4 مرّات.

بطلة السباحة الكنديّة ماغي ماكنيل حقّقت أوّل ميداليّة ذهبيّة لِكندا في دورة طوكيو الأولمبيّة الصورة: Getty Images / Maddie Meyer

إنّه شرف كبير أن أتلقّى هذه الجائزة قالت ماغي ماكنيل في بيان، وأضافت أنّه كان هناك رياضيّون مميّزون تبارَوا في دورة ألعاب طوكيو 2020 .

وتابعت مشيرة إلى أنّ ذلك الأمر أكثر تميّزا "نظرا لكلّ ما مررنا به خلال العام ونصف الماضيين.

وأثنت مارني ماكبين رئيسة المنتخب الكندي لِدورة طوكيو الأولمبيّة، والحائزة على 3 ميداليّات ذهبيّة، على أداء ماغي ماكنيل التي تجاوزت تحدّيات التدريب وحقّقت النجاحات لِكندا في طوكيو.

وأشارت إلى أنّ ماكنيل ألهمت الفريق الكندي وألهبت حماس الرياضيّين الكنديّين عندما فازت بالميداليّة الذهبيّة في اليوم الثالث لدورة طوكيو الأولمبيّة.

وتابعت تقول إنّ ماغي ماكنيل أمضت ساعات طويلة في التدريب في لندن في مقاطعة أونتاريو، وأثبتت لباقي أعضاء الفريق أنّ برامج التدريب الفريدة يمكن أن تؤدّي إلى نتائج عالميّة المستوى.

وشكّل أداؤها المميّز وحصولها على 3 ميداليّات حافزا لِباقي أعضاء المنتخب الكنديّ من السبّاحين وغيرهم،كي يؤمنوا بأمور عظيمة حسب قول مارني ماكبين رئيسة المنتخب الكندي إلى دورة طوكيو الأولمبيّة.

وفاز البطل الأولمبي الكينيّ إليود كيبشوغي بلقب أفضل لاعب رياضيّ في دورة الألعاب الأولمبيّة في طوكيو.

ومنحت اللجنة لقب أفضل فريق نسائي لِفريق الركبي النيوزيلنديّ وأفضل فريق ذكوري لِفريق البيسبول اليابانيّ الذي فاز بالميداليّة الذهبيّة متغلّبا على الولايات المتّحدة.

ويمثّل اتّحاد اللجان الأولمبيّة الوطنيّة الذي تأسّس عام 1979 كلّ اللجان الأولمبيّة المحليّة.

وقدّم الاتّحاد عام 2014 أولى جوائزه التي تكرّم الإنجازات الرياضيّة في أحدث دورة أولمبيّة.

(سي بي سي/ فريق المحررين الرياضيّن/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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