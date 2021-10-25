كندا: فرق الإطفاء تسيطر على حريق اندلع على متن سفينة شحن في بريتيش كولومبيا

وقال جي جي بريكيت، قائد العمليّات الفدراليّة في مؤتمر صحفي إنّ الحريق الذي اندلع يوم السبت على متن سفينة الشحن زيم كينغستون أدّى إلى إحراق اثنتين من الحاويات بصورة كليّة.

وأضاف أنّ مروحيّة تابعة لقوّات خفر السواحل تحلّق فوق السفينة، والحريق تحت السيطرة، ولم يعد هناك أيّ احتراق أو تفحّم خارج الحاويات المجاورة.

وضربت قوّات خفر السواحل طوقا أمنيّا في منطقة الحادثة، وأمضت سفن الاستجابة الليل في تبريد السفينة، لكنّها لم تتمكّن من إخماد النيران فورا بسبب وجود مواد كيمياويّة على متنها.

ما كانوا يقومون به هو ترك النيران تحترق، في وقت يسعون إلى تبريد كلّ ما هو حولها قال جي جي بريكيت قائد العمليّات الفدراليّة.

واندلع الحريق في 10 حاويات، تضمّ اثنتان منها موادّ خطيرة تمّ تحديدها على أنّها أملاح الزانثات حسب قوّات خفر السواحل الكنديّة.

وهذه الموادّ مصنّفة على أنّها مواد قابلة للاحتراق التفاعليّ وفق النظام الكندي لِمعلومات المواد الخطيرة في مكان العمل.

وأكّد بريكت أنّ عناصر الإطفاء ستقوم اليوم الإثنين بتقييم الأوضاع على متن السفينة بحثا عن أيّة موادّ خطيرة قد تكون متبقّية فيها.

وتمّ إجلاء 11 شخصا من طاقم السفينة وبقي خمسة آخرون على متنها للمساعدة في عمليّة إخماد الحرائق حسب ما أفاد به المركز المشترك للإنقاذ والتنسيق في مدينة فكتوريا.

وأفادت شركة زيم المتكاملة لخدمات الشحن التي تشغّل السفينة إنّها واجهت ظروفاً جويّة صعبة للغاية.

وأضافت أنّ عددا من الحاويات هوت إلى البحر واندلع الحريق على متن حاويات أخرى.

سوف تدقّق عناصر الإطفاء في كافّة زوايا السفينة، وما إذا كان هناك حريق مستمرّ، وتتصرّف انطلاقا من ذلك قال قائد العمليّات الفدراليّة جي جي بريكيت.

وكان عناصر الإطفاء قد انتشروا خلال الليل على متن السفينة وحولها بعد أن توقّعت الأرصاد الجويّة عاصفة رياح قويّة في المنطقة.

وقال ميشال إمبو المتحدّث باسم قوّات خفر السواحل الكنديّة إنّ مركز قيادة الحوادث برئاسة قوّات خفر السواحل يعمل نيابة عن الحكومة الفدراليّة وحكومة بريتيش كولومبيا وممثّلين عن الأمم الأوائل، على تنسيق استجابة مشتركة للحادثة.

وبدأت الحادثة يوم السبت الماضي عندما أفادت السلطات عن أنّ 40 حاوية هوت إلى المياه.

وباشرت قوّات خفر السواحل كما هو مطلوب في هذه الحالات، بالعمل مع شبكة إدارة الطوارئ في بريتيش كولومبيا على بثّ معلومات السلامة العامّة.

(سي بي سي/ مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)