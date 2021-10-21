كندا تعلن عن شهادة التطعيم للكنديّين المسافرين إلى خارج البلاد

ويسمح النظام الذي أعلنت عنه الحكومة للكنديّين باستخدام جواز التطعيم الذي أصدرته الحكومات المحليّة في المقاطعات والأقاليم.

نحن على ثقة تامّة بأنّ شهادة التطعيم التي تحظى بموافقة الحكومة الفدراليّة والتي تُصدرها حكومات المقاطعات، وتتضمّن معلومات صحيّة حول الكنديّين سوف تكون مقبولة في كلّ الوجهات حول العالم قال رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

ونصحت السلطات الفدراليّة الكنديّين بتحميل النسخة الجديدة من وثيقة التطعيم التي تحمل شعار الحكومة الكنديّة.

رئيس الحكومة جوستان ترودو أكّد ثقته بأنّ شهادة التطعيم الكنديّة ستكون مقبولة في مختلف الدول الصورة: Graham Hughes

وتتضمّن شهادة التطعيم الموحّدة اسم حاملها وتاريخ الولادة (نافذة جديدة) وعدد الجرعات ونوع اللّقاح الذي تلقّاه وتاريخ الحصول عليه و رمز الاستجابة السريعة كيو آر.

وتمّ تصميمها حسب ما أسمته الحكومة الكنديّة نظرة مشتركة تتضمّن الكلمة الشعار كندا وعلم البلاد.

ويظهر الشعار إلى اليمين في أعلى الوثيقة، إلى جانب الإشارة المتعلّقة بالمقاطعة التي يقطنها صاحب هذه الوثيقة، التي تستمرّ المقاطعات في إصدارها.

ويبدأ إصدار وثيقة التطعيم الموحّدة اعتبارا من اليوم الخميس في كلّ من أونتاريو وكيبيك و نيوفاوندلاند ولابرادور، و نوفا سكوشا و سَسكتشوان وأقاليم الشمال الغربيّة و نونافوت.

وأكّد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو خلال مؤتمره الصحفي أنّ المقاطعات الباقية تعهّدت باعتماد الوثيقة الموحّدة في وقت قريب، قبل موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.

ومن الممكن استخدام شهادة التطعيم الموحّدة للسفر داخل كندا عندما تصبح إلزاميّة اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

ومن الممكن أيضا استخدام وثيقة التطعيم المحليّة الخاصّة بكلّ من المقاطعات التي لم تُصدر بعد الشهادة الموحّدة.

وتعمل الحكومة الكنديّة منذ عدّة أشهر على بلورة شهادة تطعيم معترف بها دوليّا.

وقال وزير الهجرة ماركو منديتشينو في آب أغسطس الماضي إنّ شهادة التطعيم قد تصدر أوائل فصل الخريف.

واعتبارا من الثلاثين من تشرين الأوّل أكتوبر الجاري، يصبح تقديم جواز التطعيم إلزاميّا للكنديّين في الثانية عشرة وما فوق من العمر، المسافرين جوّا داخل كندا والمسافرين على متن قطارات مؤسّسة فيا ريل كندا Via Rail Canada وشركة روكي ماونتنير Rocky Mountaineer.

وفي المرحلة الانتقاليّة المؤقّتة، يمكن للمسافرين الذين لم يُكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19 أن يقدّموا نتيجة اختبار سلبيّة لِلكشف عن الفيروس، يتمّ إجراؤه قبل 72 ساعة من موعد السفر.

وتتطابق شهادة التطعيم الكنديّة مع بطاقة سمارت Smart المعترف بها في العديد من الوجهات حول العالم حسب ما ورد في بيان صادر عن الحكومة الكنديّة.

وأشار البيان إلى أنّ الحكومة الكنديّة تتعاون مع شركائها الدوليّين من أجل الحصول على اعتراف وقبول رسميَين بشهادة التطعيم الكنديّة في الخارج.

(سي بي سي/ كاثرين تيونّي/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

روابط ذات صلة: