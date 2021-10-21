عازف كنديّ يفوز بجائزة شوبان العريقة في مسابقة البيانو الدوليّة

وغالبا ما تشكّل جائزة شوبان محطّة مهمّة وانطلاقة عالميّة لعازفي البيانو .

وكان ليو( 24 عاما) الأخير الذي عزف مقطوعة كونشرتو من بين 12 عازفا يتنافسون في المرحلة النهائيّة من المسابقة، وأعلنت اللجنة بعد ذلك أسماء الفائزين.

وبروس شاويو ليو مولود في باريس، و نشأ في مونتريال وتخرّج من كونسرفتوار مونتريال بمرتبة امتياز، وتابع فيما بعد دراسته في جامعة مونتريال، وشارك في حفلات موسيقيّة في إطار أكثر من أوركسترا عالميّة.

تخرّج بروس شاويو ليو من كونسرفتوار مونتريال بدرجة امتياز الصورة: Facebook @XiaoyuLiuPiano

لا أعرف ماذا أقول. كنّا جميعا نحلم مع كلّ هؤلاء الأشخاص الموجودين هنا بهذه المرحلة العريقة قال ليو بعد إعلان اللجنة عن فوزه.

أن تكون قادرا على العزف لِشوبان في وارسو هو من بين أفضل الأمور التي يمكن تصوّرها بالطبع قال عازف البيانو بروس شاو يو ليو، وأعرب عن فخره بتلقّي الجائزة وفخره بِثقة لجنة التحكيم ، ودفء المشاعر الذي أحيط به.

وحصل على المركز الثاني بالتساوي كلّ من العازف الإيطالي السلوفيني ألكساندر غاديِيف والعازف الياباني كيوهي سوريتا، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الإسباني مارتن غارسيا.

ويفتح الفوز بمرتبة عالية في هذه المنافسة الباب أمام العازفين للعزف في أكبر قاعات الموسيقى ويعبّد طريق التسجيل مع أكبر الشركات في العالم.

وكان مستوى المشاركين مرتفعا هذه السنة حسب المراقبين الذين أشاروا إلى أنّه كان من الصعب اختيار الأفضل منهم للفوز بالجائزة.

وقال ألكساندر لاسكوفسكي المتحدّث باسم معهد فريدريك شوبان الذي نظّم المسابقة إنّ العازفين الذين تأهّلوا للمشاركة في المسابقة ووصلوا إلى المرحلة النهائيّة كانوا جميعا فنّانين مميّزين للغاية.

وفي العام 2015، فاز العازف الكندي شارل ريشار هاملان بالمرتبة الثانية في مسابقة شوبان العالميّة للبيانو.

وقد انطلقت مسابقة شوبان الدوليّة للبيانو عام 1927، ويجري تنظيمها مرّة كلّ 5 سنوات، وتمّ تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

(سي بي سي نقلا عن أسوشيتد برس مع ملفّات من سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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