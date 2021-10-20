المصالحة مع السكّان الأصليّين والتغيّر المناخي في أولويّات حاكمة كندا العامّة ماري سايمون

وأصبحت ماري سايمون أوّل فرد من السكّان الأصليّين يتولّى هذا المنصب كممثّل للتاج البريطاني.

وتمّ تعيينها بعد استقالة الحاكمة العامّة جولي باييت، عقب الجدل الذي أثاره مناخ العمل السامّ في ريدو هول، مقرّ الحاكم العام في أوتاوا.

وأكّدت الحاكمة العامّة ماري سايمون في حديث إلى سي بي سي أنّها سوف تعمل على بناء مناخ عمل إيجابيّ في ريدو هول.

حاكمة كندا العامّة ماري سايمون تضع في أولويّاتها المصالحة مع السكّان الأصليّين والتغيّر المناخي والصحّة النفسيّة الصورة: The Canadian Press / Paul Chiasson

لديّ علاقة مميّزة مع طاقم العمل في ريدو هول. وطمأنت على أنّ مكان العمل سيكون بطريقة إيجابيّة تتطلّع قدماً، وأنّنا هنا من أجل خدمة الكنديّين قالت حاكمة كندا العامّة ماري سايمون.

وكانت الحكومة الكنديّة قد أوكلت إلى مكتب المجلس الخاص Privy Council Office، إجراء مراجعة شاملة ومستقلّة بشأن ما أثاره موظّفون سابقون وحاليّون حول مناخ العمل في ريدو هول .

وقرّرت الحكومة فتح التحقيق بعد أن أصدرت سي بي سي تقريرا حول مناخ العمل السامّ في مكتب الحاكمة العامّة جولي باييت.

ولم تتطرّق الحاكمة العامّة ماري سايمون مباشرة في حديثها إلى سي بي سي إلى مناخ العمل السام واستقالة جولي باييت.

وتحدّثت حاكمة كندا العامّة عن أولويّاتها، بما فيها المصالحة مع السكّان الأصليّين.

وقالت إنّ المصالحة ليست قضيّة السكّان الأصليّين وإنّما قضيّة كنديّة، ويتعيّن أنّ يعمل الجميع معا للتصالح مع الماضي والمضيّ قدماً.

وتردّدت ماري سايمون في البداية في قبول المنصب بعد أن استقرّت في ما أسمته نمط حياة أبطأ ، يسمح لها بتمضية المزيد من الوقت مع عائلتها وأحفادها.

شكّل هذا الجزء تحدّيا بعض الشيء. بالطبع، تتطلّب هذه الأمور الوقت كي نعتاد عليها، وأنا أعتاد عليها قالت حاكمة كندا العامّة ماري سايمون في حديثها إلى سي بي سي.

وكان عليها كما قالت، أن تعتاد على الإقامة في ريدو هول بعد أن كانت قد انتقلت إلى منزل أصغر حجما مؤخّرا.

وتناولت ماري سايمون في حديثها أيضا المناقشات التي أجرتها بشأن تعيينها حاكمة عامّة، واختيارها بين مجموعة من المرشّحين المحتملين لِتولّي المنصب.

تلقّيت اتّصالات هاتفيّة عديدة تقول إنّني أصبحت على قائمة قصيرة، إلى أن تلقّيت اتّصالا من رئيس الحكومة جوستان ترودو يعرض عليّ المنصب قالت ماري سايمون.

ولقي تعيين سيّدة من أبناء السكّان الأصليّين في منصب حاكمة كندا العامّة ترحيبا كبيرا، لكنّ عدم إتقانها اللّغة الفرنسيّة ، إحدى اللغتين الرسميّتين في كندا،أثار الجدل.

وقرّرمكتب مفوّض اللغتين الرسميّتين (نافذة جديدة)، بعد أن تلقّى شكاوى عديدة بهذا الشأن، التحقيق في عمليّة تعيين الحاكمة العامّة.

وتتحدّث ماري سايمون الإنوكتيكوت وهي لغة الإينويت، والإنجليزيّة، وتعهّدت بتعلّم الفرنسيّة.

سي بي سي/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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