كيبيك: رئيس الحكومة فرانسوا لوغو يعلن أولويّات حكومته

وأجرى لوغو تقييما لأداء حكومته بعد 3 سنوات على تولّيها السلطة في كيبيك، وكشف عن أولويّاته قبل سنة على انتهاء ولايته خريف العام المقبل.

ووضع لوغو في أولويّاته إحداث التغيير في شبكة الرعاية الصحيّة التي تعاني من ثقل الإجراءات البيروقراطيّة ونقص اليد العاملة ولوائح الانتظار الطويلة قبل الحصول على الخدمات والوصول إلى طبيب عائلة كما قال.

عندما ننظر إلى إدارة الموارد البشريّة في شبكة الصحّة حاليّا، نلاحظ اختلالا في النظام قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو.

نوّاب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك والوزراء يصفّقون لرئيس الحكومة الذي ألقى خطابا لدى افتتاح الدورة البرلمانيّة في 19-10-2021 الصورة: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

وتحدّث لوغو عن ظروف العمل الصعبة حيث يعمل 40 بالمئة من عمّال الصحّة بدوام جزئي، وعن ساعات العمل الإضافي الإلزاميّة والإرهاق الذي تتسبّب به، ما يدفع بعدد كبير من العاملين في قطاع الصحّة إلى مغادرة العمل نتيجة هذا الوضع.

سوف تشرع الحكومة في خطّة لامركزيّة واسعة في شبكة الصحّة باتّجاه المناطق والمناطق الفرعيّة في كيبيك قال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو.

وأكّد عزم حكومته على اجتذاب عدد أكبر من طلّاب الصحّة والتفاهم مع أطبّاء العائلة بشأن عدد المرضى الذين عليهم معالجتهم، وإسناد مهمّة تحسين خدمات الرعاية الصحيّة في المنزل للمسنّين إلى مفوّض الصحّة.

وأكّد أنّ التصدّي لِجائحة فيروس كورونا المستجدّ كان معركة حياتنا ، وأعرب عن أمله في مواصلة تخفيف التدابير الصحيّة نظرا لارتفاع معدّل التطعيم في كيبيك.

فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك يضع في أولويّات حكومته شبكة الرعاية الصحيّة وتحسين ظروف العاملين فيها الصورة: getty images/istockphoto / Sushiman

وتوقّع إلغاء حالة الطوارئ الصحيّة في المقاطعة أوائل العام 2022، بعد الانتهاء من تطعيم الأطفال بين 5 و 11 عاما من العمر.

وعلى الصعيد التربويّ، تحدّث فرانسوا لوغو عن معاناة الأهالي بسبب النقص الصارخ في عدد الأماكن في دور الحضانة، حيث هناك 50 ألف اسم على لائحة الانتظار.

وطمأن لوغو إلى أنّ وزير العائلة سيُطلق عمليّة واسعة النطاق من أجل توفير 37 ألف مكان بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أنّ الحكومة تبحث في زيادة أجور المعلّمات المتخصّصات في الحضانة، واحتمال زيادة الإعفاءات الضريبيّة للأهالي الذين لديهم أطفال في دور حضانة غير مدعومة ماليّا من الدولة.

وأعرب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن نيّته في استحداث وزارة للأمن السيبراني والرقميّ، لتوفير الخدمات الرقميّة للمواطنين على نحو أكثر سهولة وأمانا، وحماية البيانات الحكوميّة من الهجمات الإلكترونيّة.

وعلى الصعيد البيئي، قرّرت الحكومة وقف استخراج الهيدروكربون، وأشار فرانسوا لوغو إلى قدرة كيبيك المميّزة على إنتاج الطاقة الكهرومائيّة التي يدرّ تصديرها إلى الولايات المتّحدة عائدات بمليارات الدولارات.

هذا فضلا عن خطّة كهربة النقل وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما تعتزم الحكومة زيادة اليد العاملة، وتعوّل في ذلك بالإضافة إلى اليد العاملة المهاجرة، على التأهيل، وإعادة تأهيل آلاف العمّال الكيبيكيّين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة كما قال فرانسوا لوغو.

ومن المتوقّع أن تكشف وزارة العمل عن خطّة لإضافة 100 ألف عامل من أصحاب الكفاءات إلى سوق العمل في قطاعات البناء والتكنولوجيا والمعلوماتيّة والهندسة.

وأعرب لوغو في خطابه أمام الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة عن قلق حكومته إزاء التصرّفات العنصريّة التي يواجهها الكثيرون في كيبيك.

وأكّد أنّ كيبيك هي من بين الأماكن الأقلّ عنصريّة في العالم ، ولم يتطرّق إلى العنصريّة الممنهجة، لكنّه أشار إلى وجود عنصريّة في كيبيك، ومن واجب أبناء المقاطعة مقاومتها، والتركيز على ما يجمع.

يشار إلى أنّ فرانسوا لوغو، زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك، فاز في الانتخابات التشريعيّة التي جرت في المقاطعة خريف العام 2018.

ويمهّد خطابه أمام الجمعيّة الوطنيّة للانتخابات التشريعيّة المقبلة.

وتجري الانتخابات في موعد محدّد مرّة كلّ 4 سنوات، وكيبيك على موعد مع الانتخابات التشريعيّة المقبلة بعد سنة في تشرين الأوّل أكتوبر 2022.

(راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

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